Uzmanlar uyardı! ABD’yi milyarlarca ateşböceği basacak Bu yıl ABD'de iki büyük kuluçkadan senkronize bir şekilde milyarlarca ağustos böceği yeraltından ortaya çıkacak. Bilim insanları, Haziran itibariyle ABD’nin ateşböceği kaynayacağını belirtti.

DHA

ABD merkezli Connecticut Üniversitesi’nden bilim insanları, ABD’de bu yıl 221 yıl aradan sonra ilk defa iki büyük ateşböceği kuluçkasından milyarlarca ateşböceğinin, aynı anda yeraltından çıkacağını belirterek ülkenin ateşböceği kaynayacağını açıkladı.

13 yılda bir kuluçkadan çıkan ateşböcekleriyle 17 yılda bir kuluçkadan çıkan ateşböceklerinin, en son 1803 yılında yeraltından çıkış zamanlarının kesiştiği ifade edildi.

Son derece nadir bir doğa olayı

Son derece nadir bir doğa olayı olarak nitelendirilen bu olayda, ateşböceklerinin Mayıs ayından Haziran ayına kadar yeryüzüne çıkarak çiftleşeceği ifade edildi.

ABD’li Entomolog (böcek bilimci) Floyd W. Shockley, olayla ilgili birçok basın kuruluşuna röportaj verdiğini ifade ederek “Mayıs/Haziran'da iki kuluçka Magicicada'nın (ateşböceği) ortaya çıkışı. Bu öngörülebilir ve şaşırtıcı doğa olayına medyanın büyük ilgisi var! Hikayelerine katkıda bulunabildiysem ne mutlu...” dedi.

İki kuluçkanın coğrafik olarak kesiştiği yerlerin orta Illinois eyaleti ve doğu Iowa'nın bazı kısımları olduğu belirtildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)