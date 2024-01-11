Uzmanlar uyardı: Aşırı yemlenen yaban hayvanları evcilleşebilir Prof. Dr. Şağdan Başkaya, yaban hayvanları için doğada vatandaşlarca yapılan bilinçsiz ve aşırı yemlemenin hayvanların evcilleşmesine ve hayatta kalmalarının zorlaşacağına dikkat çekti.

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DHA

Doğu Karadeniz bölgesinde iklim değişikliğine bağlı olarak ortaya çıkan hava sıcaklığı dalgalanmaları, özellikle kış uykusuna yatmayan ayılar başta olmak üzere tilki, çakal ve kurt gibi yaban hayvanlarını yerleşim yerlerine indiriyor.

Bu doğal yaşam alanlarında açlıkla karşı karşıya kalan hayvanlar, yayla evleri, arı kovanları ve büyük-küçükbaş hayvanlara zarar vererek çevrelerindeki insanları endişelendiriyor.

"Yaylalarda erzak bırakmayın"

Yapılan envanter çalışmalarında, önceki yıllara göre ayı sayısındaki artış tespit edilmiş ve bu durum, yerleşim yerlerinde yaşayanları tedirgin etmektedir. Bozayıların özellikle yiyecek kokularını alarak yayla ve yazlık evlere girebileceği uyarısında bulunan bazı uzmanlar, bu bölgelere erzak bırakılmamasını önerirken, diğer yaban hayatı uzmanları ise yüksek rakımlı alanlarda ve köylere yakın noktalarda yapılan aşırı yemlemenin riskli olduğuna dikkat çekiyor.

"Yemleme, yaban hayvanlarını hazıra alıştırır"

KTÜ Orman Fakültesi'nden Yaban Hayatı Ekolojisi Uzmanı Prof. Dr. Şağdan Başkaya, vatandaşlarca yapılan aşırı yemlemenin zararlı ve riskli olduğunu belirterek uyarıda bulundu. Yemlemeyle, yaban hayvanlarının hazıra alışıp, sindirim sistemlerinin de bozulduğunu aktaran Prof. Dr. Başkaya,

İnsanlar, 'Hayvanlar aç kalmasın' diye doğaya et, tavuk parçaları bırakıyor. O hayvan ölmez, aç da kalmaz. Yaban hayvanlarını özellikle vatandaşların kendi kafasına göre yemlemesi çok yanlış bir şeydir. Zararları çok fazladır. Bu yöntem, yaban hayvanına yarardan çok zarar verir. Onu evcilleştirir, ömrü, doğal olandan daha da kısalır, hazıra alıştırır, doğal özelliklerinden uzaklaştırıp, insanlara daha çok yaklaştırır.

dedi.

"Ömürleri daha kısa olacaktır"

Hazıra alışan yaban hayvanlarının daha çok yerleşim alanlarında yiyecek arayışına yönelebileceğine dikkati çeken Prof. Dr. Başkaya,

Yaban hayvanları, insanlara daha çok yaklaştığı için başına daha çok istemeyen durumlar gelir; ömrü daha kısa olur. Zaten yapay beslenmeye de alıştığı için bu sefer çöpe, atıklara dadanacaktır. Ömrü doğal olandan daha da kısa olacaktır. İnsanlarımızın bu şekilde besleme yapmasını doğru bulmuyoru

diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)