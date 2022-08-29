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    Uzmanlar uyardı: Aslan balıklarına yaklaşmayın

    Prof. Dr. Jale Korun, istilacı türler arasındaki aslan balığının yavaş yüzdüğünü, özellikle kayalık bölgelerde durağan yaşamayı sevdiğini, yaklaşılması ve dokunulmasının tehlikeli olduğunu belirtti.
    • 29.08.2022 - 02:25
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    Uzmanlar uyardı: Aslan balıklarına yaklaşmayın

    AkdenizÜniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Jale Korun, yaz sezonunda olunduğu için deniz canlıları ile insanların karşılaşma olasılığının yüksek olduğunu aktardı.

    "Aslan balığından uzak durulmalı"

    Prof. Dr. Korun, özellikle görünümü ve hareketsiz yaşam tarzı nedeniyle su altının dikkat çekenleri arasında bulunan aslan balığının dokunaçlarının insan vücuduna temas ettiğinde ağrı, acı, yanma ve şişlik gibi etki bıraktığını söyledi. Korun, en doğrusunun aslan balığıyla karşılaşma durumunda yaşam alanından uzaklaşmak olduğunu aktararak, temas halinde yapılması gerekeni anlattı.

    Uzmanlar uyardı: Aslan balıklarına yaklaşmayın #1

    Temas halinde ne yapılmalı

    DHA'nın haberine göre; temas edilen noktanın vücudun dayanabileceği sıcaklıkta sıcak su ile yıkanması gerektiğini belirten Korun, "Temas elinizdeyse elinizi, ayağınızdaysa ayağınızı hızla sıcak suyun içine sokun ve en yakın acil servise ulaşın" diye konuştu.

    Uzmanlar uyardı: Aslan balıklarına yaklaşmayın #2

    "Balık, kendini korumaya çalışabilir"

    Aslan balığının tropik iklim balığı olduğunu, yavaş ve sakin yüzmesiyle bilindiğini kaydeden Korun, "Hareketsiz oldukları için insanlar yaklaşmayı tercih ediyor ama tehlikeli, yapmayın. Özellikle deniz gözlüğü yardımıyla su altını inceleyen ve gördüklerinde kısa mesafe amatör dalış ile yanına ulaşarak daha yakından bakmaya çalışanlar oluyor. Bu çok tehlikeli. Balık kendini koruma refleksi gösterebilir, savunmaya geçebilir veya o an yaptığı ani bir hareketle size temas edebilir. En doğrusu uzak durmak ve yaşam alanını tehdit etmemek. Olası bir dokunma veya temas durumunda temas olan bölgede yanma, şişme, ağrı ve şiddetli acı hissedilebilir" dedi.

     

     

    Uzmanlar uyardı: Aslan balıklarına yaklaşmayın #3

    Uzmanlar uyardı: Aslan balıklarına yaklaşmayın #4


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