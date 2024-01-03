Uzmanlar uyardı: Etiketsiz kıyma almayın Uzmanlar, etiketi olmadan satılan kıymaların tüketiciler için çeşitli riskler barındırdığı uyarısında bulundu.

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ensonhaber.com

Etiketsiz kıyma, tüketiciler için bir risk oluşturabiliyor. Etiket, ürünün güvenliği ve kalitesi hakkında önemli bilgiler sağlıyor.

Kanal D Haber'e konuşan uzmanlar, tüketicilere bu konuda önemli bilgiler verdi.



Örneğin, etiket, kıymanın hangi hayvandan yapıldığını, herhangi bir katkı maddesi içerip içermediğini veya bozulmaya karşı korunmak için nasıl işlendiğini söyleyebilir.

Etiketsiz kıyma satın almayı düşünüyorsanız, bazı riskleri göz önünde bulundurmanız önemlidir.

Bu riskler şunlar:

Güvenlik riski: Etiketsiz kıyma, bozulmuş veya kontamine olmuş olabilir. Bu, gıda zehirlenmesine veya diğer sağlık sorunlarına yol açabilir.

Kalite riski: Etiketsiz kıyma, düşük kaliteli etlerden yapılmış olabilir. Bu, daha az lezzetli veya besleyici olabilir.

Bazı ülkelerde yasa dışıdır: Bazı ülkelerde, etiketsiz kıyma satılması cezai yaptırım nedenidir.

Ürün etkiketsiz ise iyi inceleyin

Etiketsiz kıyma satın almayı düşünüyorsanız, ürünü dikkatlice incelemeniz önemlidir. Kıyma, taze ve homojen bir görünüme sahip olmalıdır. Kıyma üzerinde herhangi bir renk değişikliği, koku veya yabancı madde görürseniz, satın almaktan kaçının.