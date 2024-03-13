Uzmanlar uyardı: Sıcak alan kuzeye daha fazla yayıldı! Küresel ısınma Türkiye'nin iklimini Mısır'a benzetecek Uzmanlar kuraklığın böyle devam etmesi sonucunda Türkiye'nin ikliminin giderek Mısır'a benzeyebileceğini konuşuyor.

AA

İklim değişikliğinin getirdiği kuraklık sorunu, su sıkıntısı çeken yani su stresi çeken ülkeler arasında yer alan Türkiye'yi de tehdit ediyor.

Bilim insanları, yaptıkları araştırmalarla kuraklıkta gelinebilecek aşamaları göler önüne seriyor.

Bu araştırmalara imza atan kurumlardan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. İlker Eroğlu, Türkiye'nin yakın gelecekte Mısır'la aynı iklim özelliğini taşıyabileceğini belirtiyor.

İklim değişikliğinin dünyada bütün canlıları olumsuz etkilediğini ifade eden Eroğlu'na göre iklim değişikliğinin etkilerini azaltacak çalışmalara hız verilmesi gerekiyor.

"Subtropikal kuşak gittikçe kuzeye doğru genişliyor"

Küresel ısınmadan tüm dünyanın etkileneceğinin, bu konunun herkes tarafından ciddiye alınması gerektiğinin altını çizen Eroğlu, iklim değişikliği dolayısıyla subtropikal kuşağın gittikçe kuzeye doğru genişlediğini vurguladı.

"Sıcak alan kuzeye daha fazla yayıldı"

Sıcak alanın kuzeye daha fazla yayıldığına işaret eden Eroğlu, şu bilgileri verdi:

Türkiye'nin yakın gelecekte Mısır'la aynı iklim özelliğini taşıması söz konusu. Bu açıdan denizlerimiz ısınıyor, ısındığı için istilacı balıklar bizim denizlerimize doğru, daha güneydeki denizlerde olsun, Akdeniz'e, Karadeniz'e doğru yol almaya başladı. Mesela hamsi daha kuzeye gidiyor. Daha soğuk kesimlere doğru göç ediyor. Bunlar bizim biyolojik popülasyonlarımızın biyolojik zenginliklerimizin azalmasına, buradaki habitatların yok olmasına neden oluyor.

"12 bin bitki sıcaktan etkilenecek"

Eroğlu, Türkiye'deki 3 bini endemik olmak üzere 12 bin bitkinin de küresel ısınmadan etkilenmesinin söz konusu olduğuna dikkati çekti.

"İklim değişikliğinin etkilerini azaltacak çalışmalar yapılmalı"

İklim değişikliğinin etkilerini azaltacak yöndeki çalışmaların daha da artırılması gerektiğini belirten Eroğlu, şunları kaydetti:

İklim değişikliği özellikle sıcaklıkların artması, yağışın azalması ve kuraklık, ekosistemlerin bozulmasına, tarımsal verimliliğin düşmesine neden oluyor. Bununla ilgili gerekli tedbirleri almamız önemli. Bununla ilgili tabii ki politikalar üretmek gerekiyor. Gelecekte sıcaklık artışı ne kadar olacak, yağış azalması ne kadar olacak veya artışı, ne kadar varsa bunların tespit edilmesi gerekiyor. Yani bir kere mevcut durumu tespit etmemiz lazım.

"İklime adaptasyon sağlayabilecek bitki türlerine önem verilmesi lazım"

Buna bağlı olarak da geleceğe yönelik projeksiyonlar ortaya koymamız gerekiyor. Mesela yağışlar azalıyor, sıcaklık artıyorsa, yağış isteği fazla olan bitkilerden ziyade bu iklime adaptasyonu sağlayabilecek bitki türlerine daha çok önem verilmesi lazım.

"Su kaynakları tasarruflu kullanılmalı"

Su kaynaklarının tasarruflu şekilde kullanılması da önemli. Suyu har vurup harman savurmamamız gerekiyor ki Türkiye zaten bu konuda su sıkıntısı çeken yani su stresi çeken ülkeler arasında yer alıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)