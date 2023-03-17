Uzun uçuşlarda rahatlamanızı sağlayacak 9 yoga hareketi Uzun uçak yolculuklarında yapacağınız basit yoga hareketleri, rahatlamanıza olanak sağlayabilir. Hem gerginliği alır hem de uçak korkunuz varsa, bundan kurtulmanıza olanak sağlar.

Gezmek için ya da iş için sık sık seyahat edenler, rahatlamanın da birçok yolunu buluyor. Ancak ilk defa uzun yolculuğa çıkacak olanlar, rahatlamak için neler yapabileceklerini araştırıyor.

Uzun yolculuklarda rahatlamak çok önemli. Özellikle uçaktan korkuyorsanız, birkaç yoga hareketiyle bunun önüne geçebilirsiniz.

Ruhunuzu ve bedeninizi rahatlatabileceğiniz 9 pratik yoga hareketi var. Bu yoga hareketlerini şu şekilde sıralayabiliriz;

- İlk olarak koltuğunuzda dik oturun ve selam vererek yogaya başlayın. NAMESTE yani...

Bu selam sırasında da derin derin nefes alın verin ve kalbinizden geçenleri bolca düşünün ayrıca dilek dileyin.

- Ellerinizi göğüs kafesinizin yanlarına ters olarak yerleştirin ve akciğerlerinizi açın. Bu sayede az önce dediğimiz gibi daha kolay ve rahat nefes alıp vereceksiniz. Bu sırada yine nefes alış - verişinize de dikkat edin. Pozisyonunuz rahat olsun, kasılmayın.

- Omuzlarınızı gevşetmeye çalışın. Ellerinizi omuzlarınıza koyun ve bu sırada da vücudunuzu hareket ettirmeye çalışın.

- Esneme hareketlerine devam edin. Bu sırada da beyninizi ve kalbinizi rahat tutun. Mümkün mertebe düşüncelerden uzaklaşın. Bu rahatlama hareketi sayesinde iyice gevşeyeceksiniz.

- Ellerinizi, parmaklarınızı, bileklerinizi ve kollarınızı esnetin. Bu da aynı şekilde kasılmanıza engel olacak. Ya da yolculuk sırasında korkudan kasıldıysanız, bu hareketler sayesinde rahatlama şansınız olacak.

- Bir süre sonra yanınızdaki kişiyi rahatsız etmeyecek şekilde ayağı kalkalabilir ve hareketlerinize ayakta devam edebilirsiniz.

- Yoga hareketleriniz son bulduktan sonra da koltuğunuza yine en rahat pozisyonda oturun ve gözlerinizi dinlendirin.

Yoganın faydaları

Yoga, sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı olur. Bağırsaklardan gıda geçiş sürecinin kolaylaştırır ve bağırsak fonksiyonlarını daha etkin hale getirir.

Yoga beyin tarafından salgılanan kimyasalların hormonlara karışmasına yardımcı olur ve doğurganlığı destekler. Yani doğurganlık konusunda yoga size yardımcı olabilir.

Bel ve sırt ağrılarını azaltır. Kasları güçlendirir ve bu sayede duruş bozukluklarının da önüne geçer. Ayrıca duruş bozuklukları sonucu oluşan kronik sırt ve bel ağrılarını da azaltır.

İç huzuru sağlar ve stresli geçen bir günün ardından her anlamda rahatlamanıza da yardımcı olur.