Uzun yolda güvenli yolculuğun püf noktaları

Bayram tatilinin kabusa dönmemesi için şehirlerarası yolculukta dikkat edilmesi gereken kuralları sizler için derledik.

Kurban Bayramı tatili 3. gününde...

Bu yıl 9 güne uzatılan tatil için için şehirlerarası yolculuk rekor düzeye çıktı.

Toplu taşıma araçları kadar tatilciler özel araçları ile de yola çıktı.

Tatil yönünde tatsız kazalar meydana gelirken gönüş yolunda bu kazalara yol vermemek için sürücülerin birçok şeye dikkat etmesi gerekiyor.

Daha güvenli ve keyifli bir yolculuk için uzmanların dikkat çektiği konuları sizin için derledik.

Buna göre, şehirlerarası yolculukta konfor ve güvenlik için dikkat edilmesi gereken kurallar şu şekilde:

1. Aracın rutin kontrolü

Araç uzun süre çalışacağından motoru her zamankinden daha fazla performans gösterecektir.

Ayıca uzun yolda aracın yağ tüketimi fazla olacağından yağ seviyesini kontrol ettirmek yararınıza olacaktır. Gerekirse yağını değiştirmelisiniz.

Fren sistemi hidrolik yağ seviyesi, lastikler ve daha birçok araç bileşeni kontrolden geçirilmeli.

2. Kullanılacak aracın yasal yükümlülükleri

Aracın muayenesi yapılmış olmalı. Teknik olarak muayeneden geçmesi mümkün olmayan bir araçla yola çıkılmamalı.

Ayrıca Zorunlu trafik sigortasının geçerlilik süresi kontrol edilmeli.

3. Güzergahınızı kontrol edin

Yola çıkmadan önce yol güzergahlarındaki yol bakım çalışmalarını önceden tespit edin.

4. Görüş açınızı daraltmayın

Ön konsolunuzda görüş açınızı daraltacak şeyler bulundurmayın.

5. Evcil hayvanınız varsa özel hazırlığınız olmalı

Tatile evcil hayvanınızla birlikte çıkacaksanız bu, onun için de özel bir hazırlık yapmanız gerektiği anlamına gelir.

6. Giyilen kıyafetlerin rahatlığı önemli

Uzun yola çıkarken mümkün olduğunca rahat kıyafetler giyin.

Uzun süre yolda olacağınız için vücudunuzu sıkmayan, terletmeyen rahat hareket edebileceğiniz kıyafetler tercih edin.

7. Uykunuzu almadan yola çıkmayın

Uykunuzu almadan sürüş yapmanız sizin, sevdiklerinizin ve trafikteki diğer bireylerin güvenliklerini tehlikeye atar.

Bu nedenle kesinlikle uykusuz bir şekilde sürüş yapmamalısınız.

8. İki saat arayla mola verin

Şehirlerarası yolculuklarda sürücü bir süre sonra dikkat dağınıklığı yaşayabilir. Ayrıca uzun süre araç kullanmak insanı yorabilir. Bu nedenle iki saatte bir mola vermekte fayda var.

Hem bedenen hem zihnen dinlenmek için 2 saatte bir mola vermeye özen gösterin.

9. Yemenize içmenize dikkat edin

Bu tip yolculuklarda yediklerinize dikkat etmeniz de önemli. Mola yerlerinde ağır ve sindirimi zor yiyeceklerden uzak durun.

Aşırı sıvı tiketiminden uzak durun.

10. Çocuk koltukları

Çocuklarınızı kendi koltuğuna oturtun. Kendi koltuklarının dışında kesinlikle seyahat ettirmeyin.

11. Gerekli araç gereç ve aletleri aracınızda bulundurun

Yol boyunca ihtiyaç duyacağınız yedek kıyafet, konforunuzu sağlayacak boyun ve sırt destek minderi, küçük tamiratlarda kullanacağınız aletler, hijyen malzemeleri gibi gereçleri aracınızda bulundurun.

12. Sürüş güvenliği

-Tüm yolcuların emniyet kemerini taktığından emin olun.

-Yüksek hızla giderken takip mesafesini korumaya özen gösterin.

-Arabada yüksek sesle müzik dinlemek sürücünün dikkatinin dağılmasına ve uyarıları algılayamamasına sebep olabilir. Bu nedenle yüksek sesle müzik dinlememekte fayda var.

-Olası bir tehlikenin önüne geçebilmek için yasal hız limitlerine mutlaka uyun.