Uzun zamandır yüksek riskli kategoride yer alan Sakarya’da umut veren tablo

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık vaka sayılarında Marmara Bölgesi'nde en düşük seviyede yer alan il, Sakarya oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Nisan döneminde il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını paylaştı.

MARMARA BÖLGESİ'NDE DÜŞÜK SEVİYELERDE OLAN İLLERDEN BİRİ SAKARYA

Bu doğrultuda koronavirüs haritasında çok yüksek riskli kategoride yer alan Sakarya’nın Marmara Bölgesi’ndeki illerden düşük seviyelerde olması dikkat çekti. Hızla yayılan salgının Sakarya’da vaka sayılarının az olması ise umut verici oldu.

