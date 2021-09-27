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    Uzunçayır metrobüs durağında iskele yoğunluğu

    İstanbul'da akşam iş çıkışı saatinde, Uzunçayır metrobüs durağına çalışma yapmak için kurulan iskele, yolun daralması nedeniyle insan yoğunluğuna neden oldu.
    • İHA
    • 27.09.2021 - 20:08
    • Güncelleme : 27.09.2021 - 20:26
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    Uzunçayır metrobüs durağında iskele yoğunluğu

    İstanbullular akşam saatlerinde evlerine dönmek için toplu ulaşım araçlarına yöneldi.

    METROBÜS DURAĞINDA İSKELE YOĞUNLUĞU

    Uzunçayır metrobüs durağı da bugün kalabalığa sahne oldu. Durağa kurulan iskele de yolun daralması nedeniyle kalabalığa neden oldu.

    İZDİHAM YAŞANDI

    İskele nedeniyle merdivenlerden geçmekte zorlanan vatandaşlar adeta izdihama neden oldu.

    Uzunçayır metrobüs durağında iskele yoğunluğu VİDEO

    Uzunçayır metrobüs durağında iskele yoğunluğu #1

    Uzunçayır metrobüs durağında iskele yoğunluğu #2

    Uzunçayır metrobüs durağında iskele yoğunluğu #3

    Uzunçayır metrobüs durağında iskele yoğunluğu #4

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