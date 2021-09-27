Haberler

Yaşam Haberleri

Uzunçayır metrobüs durağında iskele yoğunluğu

Uzunçayır metrobüs durağında iskele yoğunluğu

İstanbul'da akşam iş çıkışı saatinde, Uzunçayır metrobüs durağına çalışma yapmak için kurulan iskele, yolun daralması nedeniyle insan yoğunluğuna neden oldu.