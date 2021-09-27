- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Uzunçayır metrobüs durağında iskele yoğunluğu
Uzunçayır metrobüs durağında iskele yoğunluğu
İstanbul'da akşam iş çıkışı saatinde, Uzunçayır metrobüs durağına çalışma yapmak için kurulan iskele, yolun daralması nedeniyle insan yoğunluğuna neden oldu.
- İHA
- 27.09.2021 - 20:08
- Güncelleme : 27.09.2021 - 20:26
İstanbullular akşam saatlerinde evlerine dönmek için toplu ulaşım araçlarına yöneldi.
METROBÜS DURAĞINDA İSKELE YOĞUNLUĞU
Uzunçayır metrobüs durağı da bugün kalabalığa sahne oldu. Durağa kurulan iskele de yolun daralması nedeniyle kalabalığa neden oldu.
İZDİHAM YAŞANDI
İskele nedeniyle merdivenlerden geçmekte zorlanan vatandaşlar adeta izdihama neden oldu.
Uzunçayır metrobüs durağında iskele yoğunluğu VİDEO