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    Uzungöl beyaza büründü: Turistler akın etti

    Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl, kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı. Bölgeyi ziyaret eden turistler, manzaraya hayran kaldıklarını belirtti.
    • 21.12.2022 - 16:21
    • Güncelleme : 21.12.2022 - 16:34
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    Uzungöl beyaza büründü: Turistler akın etti

    Doğu Karadeniz Bölgesi’nin turistik bölgelerinden biri olan Trabzon Uzungöl, her yıl milyonlarca misafir ağırlıyor.

    Yurdun birçok noktasında etkili olan kar yağışı, Uzungöl'de de kendini gösterdi.

    Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Uzungöl, yerli ve yabancıların vazgeçilmez rotaları arasında yer alıyor.

    Beyaza büründü

    Yaz aylarında bölgeyi kaplayan çam ağaçları ve yemyeşil bitki örtüsü ile ilgi gören Uzungöl, kış aylarında ise beyaz örtüsüyle ayrı bir güzelliğe büründü.

    Son yıllarda Körfez ülkelerinden gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Uzungöl’de tatilini geçiren turistler de yağan karın tadını çıkardı.

    DHA'nın aktarımına göre; kimi turist göl manzarası ile birlikte bol bol fotoğraf çektirirken, kimisi ise kar yağışı altında yürüyüş yapmanın keyfini yaşadı.

    Uzungöl beyaza büründü: Turistler akın etti #1

    "Buranın turist amaçlı kullandığını gördük"

    Uzungöl’ü çok sevdiklerini belirten İsmail Küçük, “Soğuk olacağını tahmin ediyorduk ama yine de geldik. Tahmin ettiğimiz gibiydi. Uzungöl çok güzel. Buranın turist amaçlı kullandığını gördük. Yerli turist amaçlı kullanılmıyor. Pahalılık var. Daha öncesinde de gelmiştim.” derken, Kadriye Yılmaz ise “Bizim için sürpriz oldu. Uzungöl’ü yazın tercih ediyorum. Yaz aylarında gelmiştim çok hoşuma gitmişti.” şeklinde konuştu.

    Uzungöl beyaza büründü: Turistler akın etti VİDEO

    Uzungöl beyaza büründü: Turistler akın etti #2

    "Kar ve soğuk hava var"

    Uzungöl’ü havasını çok beğendiklerini dile getiren Abbas Ali, “Uzungöl güzel bir bölge. Kar ve soğuk hava var. Uzungöl’e daha önce de gelmiştim. Havası çok güzel.” diye konuştu.

    Uzungöl beyaza büründü: Turistler akın etti #3

    zlemle beklediğimiz bir gelinlik havası oluştu"

    Uzungöl Tyrizmciler Derneği Başkanı Mehmet Keleş ise, "Uzungöl’de özlemle beklediğimiz bir gelinlik havası oluştu. Gerçekten herkesin gelip de görmesini istediğimiz bir havaya büründü." ifadelerini kullandı.

    Uzungöl beyaza büründü: Turistler akın etti #4


    Uzungöl beyaza büründü: Turistler akın etti #5

    Uzungöl beyaza büründü: Turistler akın etti #6

    Uzungöl beyaza büründü: Turistler akın etti #7


    Uzungöl beyaza büründü: Turistler akın etti #8

    Uzungöl beyaza büründü: Turistler akın etti #9

    Uzungöl beyaza büründü: Turistler akın etti #10

    Uzungöl beyaza büründü: Turistler akın etti #11

    Uzungöl beyaza büründü: Turistler akın etti #12

    Uzungöl beyaza büründü: Turistler akın etti #13

    Uzungöl beyaza büründü: Turistler akın etti #14

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