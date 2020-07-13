Uzungöl, yerli turiste kaldı

Salgın nedeniyle bu yaz sezonunda yabancı turistleri ağırlayamayan Uzungöl'e sessizlik hakim oldu.

Trabzon'da ünlü turizm merkezi Uzungöl son yılların en sakin günlerini yaşıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle sınır kapılarının kapatılmasıyla yabancı turistlerin gelemediği turizm merkezi, yerli turistlere kaldı.

Uzungöl'e gelenler doğa yürüyüşü yapıyor, fotoğraf çektiriyor. Her yıl binlerce turistin ağırlandığı otel, pansiyon, motel gibi tesisler boş kaldı.

UZUNGÖL'DE SAKİNLİK

Normalleşme sürecine uygun olarak gerekli hijyen tedbirleri alınan işletmeler, müşterilerini bekliyor.

Şanlıurfa'dan Uzungöl'ü ziyarete gelen Mehmet Halkalı, "Yağmura tutulduk burada, Urfa çok sıcak olduğu için şortlarla çıktık, yağmura hazırlıksız yakalandık. Uzungöl görülmesi gereken yerlerden biri bence.” dedi.

"RAHAT RAHAT GEZİYORUM"

İlk defa geldiği Uzungöl'ü hayranlıkla izlediğini söyleyen Ekrem Onurcan da "Burası bir cennet adeta, her karesini fotoğraflayarak aileme gönderiyorum. Türkiye'nin her yeri çok güzel ama burası gerçekten çok güzel. Şu an sakin bir anına denk geldim geldiğim Uzungöl’ü rahat rahat geziyorum.” ifadelerini kullandı.

"ÖNCEKİ SEZONLARI ARIYORUZ"

Turizm işletme sahibi Murat Koç ise yabancı misafirlerin olmadığı Uzungöl’de zaman zaman yerli turistlerin yoğunluk oluşturduğunu belirterek, "Dönem dönem yoğunluk yaşasak da önceki sezonları arıyoruz. Uzungöl'ün çok serin bir havası var. Şehirde sıcaktan bunalıp yaylaya gitme olanağı olmayanlar Uzungöl’ü tercih ediyorlar, yağmurla birlikte gezilerini sürdürüyorlar. Biz işletme sahipleri de pandemi kuralları çerçevesinde onlara en hassas hizmeti vermeye devam ediyoruz.” dedi.