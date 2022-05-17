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    Uzungöl'e Gürcü ziyaretlerinin sayısı arttı

    Bu yıl turist çeşitliliğini artıran Trabzon'daki Uzungöl'e Gürcistan'dan gelen ziyaretçiler, Uzungöl manzarasına karşı fotoğraf çekti.
    • 17.05.2022 - 09:21
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    Uzungöl'e Gürcü ziyaretlerinin sayısı arttı

    Doğu Karadeniz Bölgesi’nin turistik bölgelerinden biri olan Trabzon Uzungöl, her yıl milyonlarca misafir ağırlıyor.

    Çaykara ilçesindeki Uzungöl, bu yıl turizm sezonunda turist çeşitliliğine yeni bir kitle daha ekledi.

    Son zamanlarda özellikle Orta Doğu ülkelerinden Uzungöl'e gelen Arap ve İranlı turistlere ek olarak Gürcü turistler de yöreyi ziyaret etmeye başladı.

    Yöresel mutfak lezzetlerini tadıyorlar

    Uzungöl'e Gürcistan'dan son bir ay içerisinde onlarca turist grubu gelirken, Gürcü turistler seyahat acenteleri ve rehberler eşliğinde Uzungöl'ü ve yaylalarını geziyor. Gürcü turistler yöresel mutfağı tatma imkanı bulurken, yemekten sonra da ülkelerinin halk oyunlarını oynayarak gönüllerince eğleniyor.

    Uzungöl e Gürcü ziyaretlerinin sayısı arttı #1

    "Bölgemize akın var"

    Gürcü turistleri Uzungöl’e getiren turizm acentesi Yusuf Topçu yaptığı açıklamada "Orta Doğu’dan Doğu Karadeniz Bölgesi’ne olan taleplerin yanı sıra son dönemde Gürcistan’dan da bölgemize turist akını olmaya başladı. Eskiden bizim ülkemizden Gürcistan’a Batum’a turist götürürken şimdi oradan bölgemize bir akın var. Bunda dolar ve Gürcü levası karşısında Türk Lirası’nın değer kaybetmesinin de etkisi büyük" dedi.

    Uzungöl e Gürcü ziyaretlerinin sayısı arttı #2

    Uzungöl e Gürcü ziyaretlerinin sayısı arttı #3

    Uzungöl e Gürcü ziyaretlerinin sayısı arttı #4


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