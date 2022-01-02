Haberler

Yaşam Haberleri

Uzungöl'ün büyük bölümü buz tuttu

Uzungöl'ün büyük bölümü buz tuttu

Çaykara'da bulunan Uzungöl'ün büyük bir bölümü buz tutarken, ziyaretçiler büyük şaşkınlık yaşadı. Her mevsim ayrı güzel olan Uzungöl, buz tutmuş haliyle yine seyrine doyulmaz bir manzara sundu.