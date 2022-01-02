Euro
0.00%
Dolar
0.00%
Altın
0.00%
Borsa
0.00
0.00%
Bitcoin
629.246
-0.12%
BTXN Coin
34.10
0.17%
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    Uzungöl'ün büyük bölümü buz tuttu

    Çaykara'da bulunan Uzungöl'ün büyük bir bölümü buz tutarken, ziyaretçiler büyük şaşkınlık yaşadı. Her mevsim ayrı güzel olan Uzungöl, buz tutmuş haliyle yine seyrine doyulmaz bir manzara sundu.
    • İHA
    • 02.01.2022 - 09:51
    • Güncelleme : 02.01.2022 - 10:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Uzungöl'ün büyük bölümü buz tuttu

    Ocak ayının gelmesiyle birlikte soğuk havalar kendisini iyice hissettirmeye başladı.

    Özellikle Karadeniz soğuk havaların etkisine girerken, Trabzon'un Çaykara ilçesinde yer alan Uzungöl'ün büyük bir bölümü ise buz tuttu.

    Hafta sonu Uzungöl'e gelen tatilciler, buz tutmuş gölü görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

    BUZUN KALINLIĞI ÖLÇÜLDÜ

    Hafta sonu tatilcileri büyük bölümü buzla kaplanan gölün çevresinde yürüyüş yaparak, bol bol fotoğraf çekti.

    Göl çevresinde yürüyüş yapan tatilciler, attıkları taşlarla buzun kalınlığını ölçerek eğlenceli bir gün geçirdi.

    Uzungöl'ün büyük bölümü buz tuttu ViDEO

    Uzungöl ün büyük bölümü buz tuttu #1

    "UZUNGÖL HER MEVSİM AYRI GÜZEL"

    Kartpostallık görüntülerin oluştuğu Uzungöl'de ördekler buzun üzerinde yürüyerek renkli görüntüler oluştururken tatilciler ise Uzungöl'ün her mevsim ayrı bir güzelliği olduğunu belirtti.

    Uzungöl ün büyük bölümü buz tuttu #2

    Uzungöl ün büyük bölümü buz tuttu #3

    Uzungöl ün büyük bölümü buz tuttu #4

    Uzungöl ün büyük bölümü buz tuttu #5

    Uzungöl ün büyük bölümü buz tuttu #6

    Uzungöl ün büyük bölümü buz tuttu #7


    Görüş Bildir