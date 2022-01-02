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- Uzungöl'ün büyük bölümü buz tuttu
Uzungöl'ün büyük bölümü buz tuttu
- İHA
- 02.01.2022 - 09:51
- Güncelleme : 02.01.2022 - 10:00
Ocak ayının gelmesiyle birlikte soğuk havalar kendisini iyice hissettirmeye başladı.
Özellikle Karadeniz soğuk havaların etkisine girerken, Trabzon'un Çaykara ilçesinde yer alan Uzungöl'ün büyük bir bölümü ise buz tuttu.
Hafta sonu Uzungöl'e gelen tatilciler, buz tutmuş gölü görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
BUZUN KALINLIĞI ÖLÇÜLDÜ
Hafta sonu tatilcileri büyük bölümü buzla kaplanan gölün çevresinde yürüyüş yaparak, bol bol fotoğraf çekti.
Göl çevresinde yürüyüş yapan tatilciler, attıkları taşlarla buzun kalınlığını ölçerek eğlenceli bir gün geçirdi.
Uzungöl'ün büyük bölümü buz tuttu ViDEO
"UZUNGÖL HER MEVSİM AYRI GÜZEL"
Kartpostallık görüntülerin oluştuğu Uzungöl'de ördekler buzun üzerinde yürüyerek renkli görüntüler oluştururken tatilciler ise Uzungöl'ün her mevsim ayrı bir güzelliği olduğunu belirtti.