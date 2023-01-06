Vaftiz Bayramı: Epifani nedir, kimler kutlar? 2023 Epifani tarihi ve önemi...

Vaftiz Bayramı olarak da bilinen Epifani Bayramı, her yıl 6 Ocak'ta kutlanıyor. Peki Epifani nedir, kimler kutlar ve nasıl kutlanır? İşte merak edilenler...

Hristiyan bayramlarından biri olan Epifani, vaftizi anma bayramı olarak geçer. Dini bayramlar arasındadır.

Kutlama nedenleri mezheplere göre değişiklik gösterir. Katoliklik ve Protestanlıkta doğudan gelen üç müneccimin bebek İsa'yı ziyaret etmesini anarlar. Ortodokslukta Ürdün Nehri'nde İsa'nın vaftiz olması anılır.

6 Ocak tarihinde kutlanan Epifani bayramı, değişik törenlerle kutlanıyor.

Epifani, Ortodoks Noel'i öncesinde 6 Ocak'ı 7'sine bağlayan gece kutlanır.

Peki Epifani Bayramı nedir, neler yapılır? İşte kutlama gelenekleri...

Epifani Bayramı gelenekleri

Epifani Hz. İsa'nın, mesih olduğunu müjdeleyen yıldızın belirmesiyle üç kralın peygamberi ziyaret ettiği ve vaftiz edildiği gün olarak kabul edilir. Rusya, Mısır, Yunanistan, Polonya, Etiyopya başta olmak üzere birçok ülkede kutlanır.

Epifani Bayramı dolayısıyla Hz. İsa'nın vaftiz edilişini sembolize eden 'denizden haç çıkarma' törenleri düzenleniyor.

Doğu Avrupa'daki Hristiyanlar, geleneksel olarak 6 Ocak'ta, gökyüzünde ilk yıldız belirene kadar oruç tutuyor.

Noel arifesinde kurulan alkolsüz ve et ağırlıklı geleneksel sofralar ise Hz. İsa'nın 12 havarisini sembolize eden 12 çeşit yemekten oluşuyor.