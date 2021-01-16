Vahşi yaşamda kartal ve timsahın arı kuşu avı

Arı kuşlarının timsahlar ve kartallar arasında sürdürmeye çalıştığı hayatları kameraya yansıdı.

Çoğunlukla Afrika'da bulunan arı kuşugiller türü hayvanların vahşi doğada hayata tutunmaya çalıştığı anlar görüntülendi.

BBC'nin yayınladığı görüntülerde, kartaldan korunmaya çalışan arı kuşları, yuvalarına saklandı.

ARI KUŞUNUN ZORLU YAŞAMI

Ancak kartal, uçmaya başlayan sürüden bir kuşu avlamayı başardı.

Serinlemek için suya giren arı kuşlarını avlamak isteyen bir diğer hayvan ise timsah... Birkaç denemesinde başarısız olan timsah, sonradan kuşu avladı.

Arı kuşugiller, arılarla beslenen türleri içeren kuş familyası olarak biliniyor.

Kartal ve timsahların arasında kalan arı kuşlarının zorlu yaşamı ViDEO