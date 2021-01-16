Euro
9.0118
0.49%
Dolar
7.4586
1.33%
Altın
437.78
0.06%
Borsa
1.524
-1.43%
Bitcoin
277.753
-2.10%
EXEN Coin
12.37
5.45%
3ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 3 C

    Vahşi yaşamda kartal ve timsahın arı kuşu avı

    Arı kuşlarının timsahlar ve kartallar arasında sürdürmeye çalıştığı hayatları kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 16.01.2021 - 10:45
    • Güncelleme : 16.01.2021 - 10:54
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Vahşi yaşamda kartal ve timsahın arı kuşu avı

    Çoğunlukla Afrika'da bulunan arı kuşugiller türü hayvanların vahşi doğada hayata tutunmaya çalıştığı anlar görüntülendi.

    BBC'nin yayınladığı görüntülerde, kartaldan korunmaya çalışan arı kuşları, yuvalarına saklandı.

    ARI KUŞUNUN ZORLU YAŞAMI

    Ancak kartal, uçmaya başlayan sürüden bir kuşu avlamayı başardı.

    Serinlemek için suya giren arı kuşlarını avlamak isteyen bir diğer hayvan ise timsah... Birkaç denemesinde başarısız olan timsah, sonradan kuşu avladı.

    Arı kuşugiller, arılarla beslenen türleri içeren kuş familyası olarak biliniyor.

    Kartal ve timsahların arasında kalan arı kuşlarının zorlu yaşamı ViDEO

    Vahşi yaşamda kartal ve timsahın arı kuşu avı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir