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Vahşi yaşamda kartal ve timsahın arı kuşu avı
Arı kuşlarının timsahlar ve kartallar arasında sürdürmeye çalıştığı hayatları kameraya yansıdı.
- Haber Merkezi
- 16.01.2021 - 10:45
- Güncelleme : 16.01.2021 - 10:54
Çoğunlukla Afrika'da bulunan arı kuşugiller türü hayvanların vahşi doğada hayata tutunmaya çalıştığı anlar görüntülendi.
BBC'nin yayınladığı görüntülerde, kartaldan korunmaya çalışan arı kuşları, yuvalarına saklandı.
ARI KUŞUNUN ZORLU YAŞAMI
Ancak kartal, uçmaya başlayan sürüden bir kuşu avlamayı başardı.
Serinlemek için suya giren arı kuşlarını avlamak isteyen bir diğer hayvan ise timsah... Birkaç denemesinde başarısız olan timsah, sonradan kuşu avladı.
Arı kuşugiller, arılarla beslenen türleri içeren kuş familyası olarak biliniyor.
Kartal ve timsahların arasında kalan arı kuşlarının zorlu yaşamı ViDEO