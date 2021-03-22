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    Vaka sayılarının arttığı Kayseri'de caddelerde yoğunluk

    Kayseri'de koronavirüs vaka sayısı bir haftada 142,95'den 196,07'ye yükselirken, yeni haftanın ilk gününde kentin işlek caddelerinde yoğunluk oluştu.
    • DHA
    • 22.03.2021 - 17:04
    • Güncelleme : 22.03.2021 - 17:05
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    Vaka sayılarının arttığı Kayseri'de caddelerde yoğunluk

    Türkiye koronavirüs risk haritasına göre yüksek riskli iller arasında yer alan Kayseri'de, 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı 142,95'den 196,07'ye yükseldi.

    CADDELERDE YOĞUNLUK YAŞANDI

    Vaka sayısının her geçen gün arttığı kentte, haftanın ilk günü yoğunluk yaşandı. Şehrin en işlek yerlerinden Cumhuriyet Meydanı'nda, vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü. Bunun üzerine polis ekipleri denetimlerini artırdı. Polis ekipleri, meydanda vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen uyarısı yaptı.

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    Vaka sayılarının arttığı Kayseri de caddelerde yoğunluk #5

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