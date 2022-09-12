Vakanüvis, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in bilinmeyenlerini yazdı

Vakanüvis, 4 gün önce vefat eden İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in hayatına dair bilinmeyenleri kaleme aldı.

“Queen Elizabeth”ten kimi detaylar…

Vakanüvis

Tam adıyla Elizabeth Alexandra Mary, 21 Nisan 1926’da dünyaya açtığı gözlerini 8 Eylül 2022’de kapadı. Doğal olarak, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in en detaylısından biyografik bilgileri dün geceden bu yana tam bir medyatik bombardımanla önümüze düşmeye devam ediyor.

Elbette, bir insan 70 yıl bir görevde olunca, hele hele de bir tahtta oturunca çok dolu bir özgeçmiş karşılıyor okuyucuyu. Onun hayatından, resmî bilgilerin biraz dışında kalan detaylardan bazıları ise şöyle…

Doğduğu ev şimdi Çin restoranı

Elizabeth, dedesi Kral V. George’un saltanatı sırasında doğdu. Ebeveyni York Dükü ve Düşesinin – gelecekteki Kral VI. George, Kraliçe Elizabeth – Londra’nın Mayfair semtindeki İskoç anneannesinin evinde doğmuştu. Bu ev 1937 yılında yıkılmıştı. Evin yerinde şimdi bir ofis binasıyla Çin restoranı bulunuyor.

Evlendiğinde 2 bin 500 “takı” ve hediyenin sahibi oldu

Prenses Elizabeth, “Yunanistan ve Danimarka Prensi Philip”, Teğmen Philip Mountbatten ile 20 Kasım 1947’de evlendiğinde dünyanın dört bir yanından takı ve hediyeye boğulmuştu. Hanedanlığın envanterine geçen hediyelerin sayısının 2 bin 500’ü bulduğu biliniyor. Ayrıca, binlerce konserve ve naylon çorap da “hediyeler” arasındaydı.

Bunun nedeni ise II. Dünya Savaşı’nın henüz bitmiş olmasından dolayı yiyecek ve giyecek karneleri hâlâ yürürlükteydi, vatandaşlar da karneyle aldıkları konserve ve çorapları Prenses Elizabeth’e hediye etmek için yarışmışlardı. Kraliçe Elizabeth, Prens Philip’in 9 Nisan 2021’deki ölümüne kadar 73 yıl evli kalmıştı. Çiftin dört çocuğu, sekiz torunu ve 12 torununun çocuğu var.

II. Elizabeth; tarihte bir döneme, “Victoria Devri”ne adını veren büyük büyük büyükannesi İngiltere Kraliçesi Victoria’nın 64 yıllık saltanat süresini altı yıl farkla geçti. Kraliçe Victoria, abartılı - ama aslında ikiyüzlü - bir ahlâk anlayışının hâkim olduğu döneme adını vermişti.

“Victoria Devri” çelişkilerle doluydu. Mesela, kölelik yasak ama çocuk işçilik serbestti. Keza, fuhuş için kanunlarda “büyük cezalar” vardı ama sokaklar fahişelerden geçilmiyordu. Vahşi kapitalizmin temelleri bu dönemde atılmış, Marx ve Engels işçilerin içinde bulunduğu insanlık dışı şartları gözlemleyerek komünizmin temellerini bu dönemde atmışlardı.

İşte, II. Elizabeth, Kraliçe Victoria’nın sadece İngiltere’nin değil, dünyanın pek çok ülkesinde dengeleri kökünden değiştiren 64 yıllık saltanatını geride bırakmıştı. Kraliçe Elizabeth, sadece iki yıl daha yaşasaydı, Fransa Kralı XIV. Louis’nin 72 yıllık saltanat rekorunu da kıracaktı.

Altı kıtada 120’den fazla ülkeyi ziyaret etti

II. Elizabeth; İngiltere’nin, sömürgesi olan topluluk ve devletlerle olan ilişkileri çerçevesinde, İngiliz Milletler Topluğu (Commonwealth) çatısı altında, Kanada, Jamaika, Zambiya, Uganda gibi ülkelerin de yer aldığı 15 ülkenin “Devlet Başkanı”ydı.

Dolayısıyla Kraliçe, uzun yıllar boyunca çok sık dış gezilere çıkmıştı. II. Elizabeth, altı kıtada 120’den fazla ülkeyi ziyaret etmişti. Kraliçe, 1951’den 2010 yılına kadar ise Kanada’ya 23 resmî ziyarette bulunarak, kırılması güç bir rekorun sahibi olmuştu.

Ayakları acımasın diye yeni ayakkabılarını giyen bir hizmetçisi vardı

Kraliçe’nin yakınında yer alabilen kimi aile üyeleri ile görevlilerin bazılarından dışarı sızan bilgiler, saray hayatındaki pek çok ilginç detayın öğrenilmesine de yol açmıştı. II. Elizabeth, çok uzun saltanat süresinde, koyduğu bazı kurallar ile kişisel isteklerinden oluşan bir gelenek dizisi oluşturmuştu.

Kraliyet Ailesi’nin eski bir mutfak şefine göre, Kraliçe patates, makarna ve sarımsak sevmiyordu. Buz küplerinin seslerini rahatsız edici bulduğu için bardağına buz topları atılmasını istiyordu.

Ayakkabıları yıllardır aynı marka tarafından hazırlanmasına, dolayısıyla da en ideal şekilde imal edilmesine rağmen – Başka türlüsü zaten mümkün mü? – Kraliçe yine de “ayakkabı kırmak” için bir hizmetçi görevlendirmişti.

II. Elizabeth ile aynı ayak numarasına sahip olan bir hizmetçi, yeni bir ayakkabı geldiğinde onu Kraliçe yerine bir süre giyiyor, böylece ayakkabıyı yumuşatıp, onun rahatsız olmasının önüne geçiyordu.

Mesajlarını çantasıyla verirdi

Kraliçe Elizabeth’in kolunda çantası olmadığı bir fotoğrafını bulmak neredeyse çok zor. Bunun nedeni ise II. Elizabeth’in, çantalarını bir iletişim aracı olarak kullanmasıydı. Buna göre Kraliçe, yemek saatlerini çantasıyla belirliyordu.

Çantasını masaya koyduğu anda, masadakiler yemeğin sona erdiğini bilirlerdi. Aynı şekilde bazen diplomatik görüşmelerinde bile çantasını kullanırdı. Kraliçe, çantasını sol kolundan sağ koluna aldığında görüşmenin sona erdiğini ihsas etmiş olurdu.

Ve diğerleri…

Galler halkı ona bir ev hediye ettiğinde 6 yaşındaydı. Birleşik Krallık’ta halka açık yollarda araç kullanmak için ehliyet sahibi olması gerekmeyen tek kişiydi. Winston Churchill de dahil 16 İngiltere Başbakanı atamış, 14 ABD Başkanı görmüş, döneminde dünyada 150’den fazla Devlet Başkanı ve Başbakan görev yapmıştı. Corgi ve Dachshund köpeklerini çiftleştirmesiyle “Dorgi” isimli yeni bir köpek türü ortaya çıkmıştı. Ömrü boyunca 50 bin Noel kartı göndermişti.

“Hamile” demeyi kaba buluyor, bunun yerine “aile içinde” ifadesini tercih ediyordu. Ahududu, salatalık ve domatesi seviyordu ama dişlerine yapışıyor diye tohumları çıkartılarak önüne getirilmesi gerekiyordu. Gerçek doğum günü 21 Nisan olmasına rağmen ülke genelinde coşkulu kutlamalar yapılabilmesi için kutlamalar Haziran ayında yapılıyordu.

- “Kraliçe’nin Tuhaflıkları”, 26 Mayıs 2020, enstarz.com

- Lisa Joyner, “Kraliçe II. Elizabeth Hakkında 14 İlginç Gerçek”, 28 Mayıs 2022, countryliving.com

- Carolyn Harris, “Kraliçe II. Elizabeth Hakkında Gerçekler”, 24 Ocak 2022, thecanadianencyclopedia.ca

- “Kraliçe Hakkında 15 Eğlenceli Gerçek”, natgeo.com