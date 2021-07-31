Valentin Rosier kimdir? Beşiktaş'ın yeni transferi Valentin Rosier'in futbol kariyeri

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, yaz transfer sezonu kapsamında Valentin Rosier'le yeni sözleşme imzaladığını duyurdu. Peki Valentin Rosier kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

2021-22 sezonu hazırlıklarına hız kesmeden devam eden son şampiyon Beşiktaş'tan Valentin Rosier'e ilişkin açıklama geldi.

Siyah-beyazlılar, transfer çalışmaları kapsamında, geçtiğimiz sezon takımın elde ettiği çifte şampiyonlukta pay sahiplerinden biri olan Valentin Rosier ile yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.

Bu transfer haberinin ardından siyah beyazlı takıma gönül verenler başta olmak üzere futbolseverler Valentin Rosier'in hayatı ve kariyerine ilişkin detayları araştırmaya başladı.

Peki Valentin Rosier kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte Beşiktaş'ın yeni transferi Valentin Rosier'in futbol kariyeri...

VALENTİN ROSİER KİMDİR?

19 Ağustos 1996 tarihinde Fransa Montauban'da dünyaya gelen Valentin André Henri Rosier, Guadeloupe ve İtalyan asıllı Fransız futbolcudur.

Sporting'te sağ bek pozisyonunda görev yapan Rosier, profesyonel futbolculuk kariyerine Fransa'nın Rodez takımında başlamıştır.

1 Temmuz 2016 tarihinde Ligue 1 ekiplerinden Dijon'a transfer olan Rosier, 31 Ocak 2017 tarihinde, Coupe de France kupasında, Bordeaux ile oynanan ve 2-1 mağlubiyet ile tamamlanan maçta 90 dakika forma giydi ve ilk resmi maçına çıkmıştır.

27 Haziran 2019 tarihinde Portekiz Primeira Liga ekiplerinden Sporting takımına 5 milyon € ücret karşılığında ve Mama Baldé'nin Dijon'a takas edilmesi karşılığında üç yıllık bir sözleşme imzalamıştır.

Sezonun ilk üç maçında ayak parmakları sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Rosier, 15 Eylül'de Boavista karşı oynanan ve 1-1 berabere maçta ilk kez forma giymiştir.

2020-21 sezonu öncesi Beşiktaş ile görüşmeye başlamış ve 2 Ekim 2020 tarihinde sağlık kontrolünden geçip bir yıllık kiralık olarak sözleşme imzalamıştır.

Beşiktaş'ta 2 numaralı formayı tercih eden Valentin Rosier, Beşiktaş formasıyla ilk maçına 26 Ekim 2020 tarihinde çıkmıştır. Kariyerindeki ilk golünü 7 Şubat 2021 tarihinde Konyaspor'a atmıştır.

Sağ kanatta Raşit Gezzal ile iyi bir ikili olan Rosier, sezon sonu Beşiktaş ile şampiyonluk yaşamış ve böylece kariyerindeki ilk şampiyonluğunu kazanmıştır.

Lig ve kupa maçları dahil olmak üzere toplamda 36 maçta 3 gol ve 7 asistlik bir performans ile oynamıştır.