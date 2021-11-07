Geçtiğimiz hafta başlayan sis etkisini sürdürürken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sisin etkili olduğu megakentten görüntüler paylaştı. Yerlikaya, paylaşımına “Bir varmış, bir yokmuş” notunu düştü.

İstanbul, Perşembe gününden bu yana sisli…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, araçların görüş mesafesini düşüren, maç müsabakalarını erteleten sis ile ilgili dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Yarına kadar devam edecek olan sis, ortaya da birbirinden ilginç manzaralar çıkarıyor.

VALİ PAYLAŞTI: BİR VARMIŞ, BİR YOKMUŞ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sisin etkili olduğu Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün havadan çekilen görüntüleri ile boğazın yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İstanbul deyince aklıma bir masal gelir, Bir varmış, bir yokmuş...” ifadelerini kullandı.

Vali Ali Yerlikaya, İstanbul’dan sis manzaraları paylaştı VİDEO