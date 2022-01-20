Vampir meraklıları akın ediyor! İşte Kont Drakula'nın Türkiye'de esir tutulduğu kale

Vampir edebiyatının ünlü karakteri Kont Dracula'nın tutsak edildiği zindan gizemini halen koruyor. Tokat Kale'sinde bulunan zindanın turizme kazandırılması için restorasyon çalışmaları başladı.

Tokat Valiliği ile Tokat Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında Tokat Kalesinde restorasyon çalışmaları kış şartları nedeni ile aralıklarla devam ediyor.

Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde savunma amaçlı kullanılan, gizemini halen koruyan kalenin turizme kazandırılması amaçlanıyor.

Restorasyon çalışmalarında ayıca Romanya Prensi ve Eflak Voyvodası 3’üncü Vlad’ın, Tokat’ta 4 yıl boyunca sürgünde yaşadığını kalenin bu yönü ile de ortaya çıkarılması hedefleniyor.

KONT DRAKULA'NIN ESİR TUTULDUĞU ZİNDANLAR

Restorasyon çalışmalarında Kont Dracula’nın esir tutulduğu Tokat kalenin öne çıkarılacağını vurgulayan Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, ”Dracula’nın zindanda esir tutulmuş olması nedeni ile bir projemizi Anıtlar Kurulu’na sunacağız. Ve bu noktada da bir canlandırma hem mumya heykeliyle yine orada oluşturacağımız bu mağaradaki zindansı görüntüyle nerede oturmuş, nerede kalkmış? Bunları da orada ortaya koymamızla kalemizin bir de bu yönünü ortaya çıkartmış olacağız” dedi.