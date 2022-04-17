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    Van - Bahçesaray yolunda kar engeli 3 ay sonra kalktı

    Çığ riski nedeniyle 3 aydır müdahale edilemeyen ve kapalı olan Bahçesaray'ı Van'a bağlayan yol, 20 günlük çalışma sonrası ulaşıma açıldı.​
    • DHA
    • 17.04.2022 - 11:45
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    Van - Bahçesaray yolunda kar engeli 3 ay sonra kalktı

    Türkiye tarihinin en ağır kış mevsimlerinden birini geride bıraktı.ç

    Doğu illerinde ise hala yağan karlar nedeniyle yol açma mücadelesi sürüyor.

    Van'da 2020'de meydana gelen çığ facialarında 42 kişinin yaşamını yitirdiği, 84 kişinin de yaralı kurtarıldığı Van-Bahçesaray kara yolu, bu yıl çığ riski nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

    3 ay kapalı kaldı

    Bu süreçte birçok noktaya çığ düşerken, 3 ay kapalı kalan kara yolunu açmak için Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğü'nce çalışma başlatıldı.

    Havaların ısınması ile harekete geçen ekipler, 4-5 metre yüksekliğinde kar tünelleri açarak güçlükle ilerledi.

    20 günde ulaşıma açıldı

    20 gün süren çalışmaların ardından Van-Bahçesaray kara yolu, dün ulaşıma açıldı. Yolun açılması ile aylardır bölgeye gelemeyenler, araçlarıyla geçiş yaptı.

    Van - Bahçesaray yolunda kar engeli 3 ay sonra kalktı #1

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    Van - Bahçesaray yolunda kar engeli 3 ay sonra kalktı #4

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