Hava sıcaklığının eksi 15 dereceyi gördüğü bölgede Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, donan şelaleye girerek eğlenceli dakikalar geçirdi.

Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, kentin doğal güzelliklerine dikkat çekmek için her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Muradiye Şelalesi'nde etkinlik düzenledi.

KISMEN BUZ TUTAN ŞELALEDE YÜZDÜLER

Hava sıcaklığının eksi 15 dereceye düştüğü bölgede dernek üyeleri, suyun döküldüğü noktada buz gibi suda yüzdü.

"DOYUMSUZ BİR MANZARA"

Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Dr. Erdoğan Özel, Muradiye Şelalesi'nin kışın donan görüntüsüyle ziyaretçilere seyrine doyumsuz bir manzara sunduğunu aktardı.

Bölgenin tanıtımına ve kış turizmine katkı sunmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini anlatan Dr. Özel, çok güzel vakit geçirdiklerini, herkesi Van'ın güzelliklerini görmeyi beklediklerini söyledi.

Van Gölü aktivistleri donan Muradiye şelalesinde yüzdü ViDEO





































