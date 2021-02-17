Van Gölü çekildi, batık gemi ortaya çıktı

Yıllar önce Van Gölü'nde batan bir geminin kalıntıları, göl sularının çekilmesi ile beraber ortaya çıktı.

Hava şartlarına bağlı olarak su seviyesinde değişimin yaşandığı Van Gölü'nün kıyı kesimlerinde küresel ısınma nedeniyle çekilme görüldü. Çekilmenin ardından, Muradiye ilçesine bağlı Ünseli Mahallesi sahilinde yıllar önce battığı tespit edilen bir geminin kalıntısı açığa çıktı.

BİRÇOK KALINTI AÇIĞA ÇIKTI

Çekilme nedeniyle daha önce vatandaşların tapulu arazileri, balıkçı tekneleri, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen mezarlar, kale sütunları, çeşitli motiflerin işlendiği taşların yanı sıra, binlerce yılda oluşan mikrobiyalitler de görülür hale gelmişti.

GÖRMEK İÇİN GELDİLER

Çıkan batık gemiyi görmek isteyen fotoğraf tutkunları ile vatandaşlar, bölgeye gelmeye başladı.

RUS GEMİLERİ İLE BENZER

Konu ile ilgili açıklamalar yapan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nün tarih boyunca uygarlıkların hep uğrak noktası olduğunu, gölün doğu ile batı arasında bir geçiş noktası olduğuna dikkati çekerek, şunları belirtti:

"Muradiye ilçesinin Ünseli Mahallesi'nde Ruslar tarafından 3 devasa gemi inşa ediliyor. Bunlardan biri olan Akdamar gemisi bulunmuştu. Akdamar batığıyla bu geminin benzer özelikleri var. Şekil, yapım ve perçinleme tekniğinin aynı şekilde olduğunu görüyoruz. Önceden dalış yapan arkadaşlarımız su altında görüntüleme şansı bulmuşlardı ama göl suyunun çekilmesiyle batık gemi gün yüzüne çıktı."





MOTOR PARÇALARI HALA DURUYOR

Gemiyi fotoğraflayarak kayıt altına aldıklarını aktaran Muradiye Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, "Göl suları tekrardan yükselirse görme şansımız olmazdı. Geminin üstüne çıktığımızda motor parçalarının ve birçok şeyin halen içinde olduğunu gördük. Bu ilçemiz için çok önemli. Bunu önceden dalış yapanlar görebiliyordu artık vatandaşlar da görebiliyor. Tüm meraklılarını ilçemize bekliyoruz." diye konuştu.