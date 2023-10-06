Van Gölü havzası, Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğusunda, Van Gölü'ne sularını döken akarsuların oluşturduğu kapalı havzadır. Türkiye'nin 26 havzasından biridir.
Dağlarla çevrili verimli topraklar
Havza alanı Erçek Gölü havzası dahil, Türkiye'nin %2,3'ü kadar, 1.797.643 hektardır. Havza sınırı, doğuda İran sınırı, Dumanlı Dağlar, Tendürek Dağı, Aladağ, Süphan Dağı, Nemrut Dağı, Bitlis, Çatak, Artos Dağı, Vaviran Dağları, Sülün, Mengene ve Mirömer dağları ile çevrilidir.
Van Gölü havzası havadan görüntülendi - FOTO GALERİ
Türkiye'nin en büyük su kütlesi
Kapalı havzanın en alçak kısmında Van Gölü yer alır. % 2,6 tuzluluk oranıyla bir soda gölü olan Van Gölü 3626 km² yüzey alanı, 607 km³ hacmi, 12470 km² drenaj alanı ve maksimum 451 metre derinliği ile Türkiye'nin kara içerisindeki en büyük su kütlesidir. Göl sularının yüksekliği değişkendir.
Tarım, hayvancılık ve turizm bir arada
Havza, Türkiye'nin önemli tarım, hayvancılık ve turizm alanlarından biridir. Havzanın önemli akarsuları Karasu, Bendimahi, Deliçay, Zilan, Karmuç, Sapur, Güzelkonak, Engil, Memedik ve Akköprü dereleridir.
Van Gölü dışındaki diğer göller
Havzadaki doğal göller arasında Erçek, Arin, Aygır, Süphan (Sultan), Nazik, Nemrut ve Turna (Keşiş) gölleri bulunmaktadır.
Havzadaki yerleşim yerleri
Havzadaki önemli yerleşim yerleri arasında Van, Bitlis, Ahlat, Tatvan, Erciş, Gevaş, Muradiye ve Çaldıran bulunmaktadır.
Van Gölü havzası, Türkiye'nin önemli doğal ve ekonomik değerlerini bünyesinde barındıran bir havzadır.
Van Gölü havzasının özellikleri
Kapalı havzadır.
Türkiye'nin %2,3'ü kadar bir alana sahiptir.
Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğusunda yer alır.
Van Gölü'ne sularını döken akarsulardan oluşur.
% 2,6 tuzluluk oranıyla bir soda gölü olan Van Gölü'nü içerir.
Türkiye'nin kara içerisindeki en büyük su kütlesidir.
Tarım, hayvancılık ve turizm açısından önemli bir havzadır.
Van Gölü havzasının sorunları
Kuraklık
Çevre kirliliği
Kentleşme
Turizm baskısı
Van Gölü havzasını koruma çalışmaları
Kuraklıkla mücadele
Çevre kirliliğini önleme
Kentleşmeyi kontrol etme
Turizm faaliyetlerini sürdürülebilirlik çerçevesinde geliştirme
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