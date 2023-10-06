Van Gölü havzası havadan görüntülendi Kadim tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Van ve Bitlis şehirlerinin sahip olduğu Van Gölü havsaındaki doğal güzellikler, havadan görüntülendi.

AA & Ensonhaber

Van Gölü havzası, Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğusunda, Van Gölü'ne sularını döken akarsuların oluşturduğu kapalı havzadır. Türkiye'nin 26 havzasından biridir.

Dağlarla çevrili verimli topraklar

Havza alanı Erçek Gölü havzası dahil, Türkiye'nin %2,3'ü kadar, 1.797.643 hektardır. Havza sınırı, doğuda İran sınırı, Dumanlı Dağlar, Tendürek Dağı, Aladağ, Süphan Dağı, Nemrut Dağı, Bitlis, Çatak, Artos Dağı, Vaviran Dağları, Sülün, Mengene ve Mirömer dağları ile çevrilidir.

Van Gölü havzası havadan görüntülendi - FOTO GALERİ



Türkiye'nin en büyük su kütlesi

Kapalı havzanın en alçak kısmında Van Gölü yer alır. % 2,6 tuzluluk oranıyla bir soda gölü olan Van Gölü 3626 km² yüzey alanı, 607 km³ hacmi, 12470 km² drenaj alanı ve maksimum 451 metre derinliği ile Türkiye'nin kara içerisindeki en büyük su kütlesidir. Göl sularının yüksekliği değişkendir.

Tarım, hayvancılık ve turizm bir arada

Havza, Türkiye'nin önemli tarım, hayvancılık ve turizm alanlarından biridir. Havzanın önemli akarsuları Karasu, Bendimahi, Deliçay, Zilan, Karmuç, Sapur, Güzelkonak, Engil, Memedik ve Akköprü dereleridir.

Van Gölü dışındaki diğer göller

Havzadaki doğal göller arasında Erçek, Arin, Aygır, Süphan (Sultan), Nazik, Nemrut ve Turna (Keşiş) gölleri bulunmaktadır.

Havzadaki yerleşim yerleri

Havzadaki önemli yerleşim yerleri arasında Van, Bitlis, Ahlat, Tatvan, Erciş, Gevaş, Muradiye ve Çaldıran bulunmaktadır.

Van Gölü havzası, Türkiye'nin önemli doğal ve ekonomik değerlerini bünyesinde barındıran bir havzadır.

Van Gölü havzasının özellikleri

Kapalı havzadır.

Türkiye'nin %2,3'ü kadar bir alana sahiptir.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğusunda yer alır.

Van Gölü'ne sularını döken akarsulardan oluşur.

% 2,6 tuzluluk oranıyla bir soda gölü olan Van Gölü'nü içerir.

Türkiye'nin kara içerisindeki en büyük su kütlesidir.

Tarım, hayvancılık ve turizm açısından önemli bir havzadır.

Van Gölü havzasının sorunları

Kuraklık

Çevre kirliliği

Kentleşme

Turizm baskısı

Van Gölü havzasını koruma çalışmaları

Kuraklıkla mücadele

Çevre kirliliğini önleme

Kentleşmeyi kontrol etme

Turizm faaliyetlerini sürdürülebilirlik çerçevesinde geliştirme