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- Van Gölü sahilinde 10 ton çöp toplandı
Van Gölü sahilinde 10 ton çöp toplandı
Van Büyükşehir Belediyesince başlatılan çevre temizliği kapsamında, Edremit ilçesinde Van Gölü sahilinde toplanan 10 ton çöp, geri dönüşüme kazandırılması için katı atık entegre tesisine götürüldü.
- DHA
- 19.04.2021 - 17:17
- Güncelleme : 19.04.2021 - 17:19
Büyükşehir Belediyesi tarafından, havaların ısınmasıyla birlikte Van Gölü sahilinde kapsamlı çevre temizliği başlatıldı. Belediyenin Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerince, Edremit ilçesinde bulunan eski fidanlık sahil bandında tonlarca çöp toplandı.
10 TON ÇÖP TOPLANDI
Toplanan 10 ton çöp, kamyona yüklenerek, katı atık entegre tesisine götürüldü. Van Gölü sahil bandındaki temizlik çalışmalarının aralıksız süreceği belirtildi.