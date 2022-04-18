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    Van Gölü sahilinde 45 ton çöp toplandı

    İpekyolu Belediyesi'nce başlatılan çevre temizliği kapsamında, Van Gölü sahilinde 45 ton çöp toplandı.
    • 18.04.2022 - 06:39
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    Van Gölü sahilinde 45 ton çöp toplandı

    Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından havaların ısınmasıyla Van Gölü sahilinde kapsamlı çevre temizliği başlatıldı. Belediyenin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince ilçe sınırlarında bulunan Van Gölü’nün İskele sahilindeki alanda 45 ton çöp toplandı.

    İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'ın da katıldığı temizlik kampanyasına gönüllü sivil toplum kuruluşları da destek verdi. Toplanan çöpler, bertaraf edilmek üzere kamyonlarla katı atık tesislerine götürüldü.

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    İhsan Emre Aydın: "Van Gölü temiz kalsın"

    DHA'nin haberine göre; İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, temiz bir Van Gölü için herkese büyük sorumluluklar düştüğünü belirterek, "İpekyolu Belediyesi ve Van Gölü Aktivistlerimizle kendi sorumluluk alanımızda tüm personelimizle birlikte temizlik çalışması yürüttük. Çıkan çöp atıkları oldukça fazla. Lastikler, çocuk bezleri, plastik atıklar çevremize ve Van Gölümüze oldukça zarar veriyor. Bu temizliğimizi aktivistlerimiz, gönüllülerimiz ve personellerimizle birlikte yapıyoruz. Ancak bu yetmez. Aynı zamanda Van Gölü'nün etrafındaki tüm belediyeler, ilçeler ve Van Gölü etrafında yaşayan herkesin büyük bir hassasiyet göstermesi gerekiyor. Van Gölü temiz kalsın. Biz burayı korumakla mükellefiz, korumak zorundayız. Bu amaçla temizlik faaliyetlerine katılan tüm personellerimize, Van Gölü Aktivistlerine, Yeşilay'a, Toplum Gönülleri'ne teşekkür ediyorum." dedi.

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