Van Gölü’nde yüzme keyfi sürüyor

Eylül ayının ortalarında Van Gölü’ne giren vatandaşlar bir yandan serinlerken, bir yandan da piknik yapmanın keyfini yaşıyor.

’Van Denizi’ olarak nitelendirilen ve Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü kıyı kesimi, eylül ayında da yüzme keyfi yaşamak isteyenlerin adresi haline geldi.

Van Gölü’nün kıyı kesimlerinde vatandaşlar çocuklarıyla birlikte yüzmenin tadını doyasıya çıkarıyor.

KIŞ ÖNCESİ SON YÜZMELER

Ailesi ile birlikte geldiği Van Gölü Gevaş sahillerinde yüzen Salih Erdal Tanhan isimli minik çocuk, herkese aşı uyarısında bulunarak, “Artık kış geliyor. Bizde belki son yüzmemizi yapıyoruz. Öğretmen ve arkadaşlarımı çok özledim. Okulumuzun bir daha kapanmaması için aşımızı olalım, maskemizi takalım, mesafemizi koruyalım” dedi.

"SUYU ÇOK GÜZEL"

Mersin’den gelen İdris Yıldızhan isimli vatandaş ise “Şu an suyu çok temiz, berrak ve güzel ama sahilleri bakımsız. Keşke biraz daha itina gösterseler. Biz de zamansız geldiğimiz için biraz değerlendirelim dedik ama suyu çok güzel. Şu anki mevsim bile çok güzel. Bu kadar beklemiyordum. Bu sahiller biraz daha bakımlı olsa, taşlar temizlense, kumsallar biraz daha güzelleşse, Van’a daha çok katkısı olur” ifadelerini kullandı.





























