Su seviyesinin azalması nedeniyle karaya oturan balıkçı tekneleri, limanın temizlenmesiyle yeniden göle açıldı.

Van Erciş'te, geçmiş yıllara oranla yağışın az olmasının yanı sıra buharlaşmanın artması sonucu su kaynakları ve bölgedeki baraj ve göllerin su seviyesinde düşüş yaşandı.

Su seviyesindeki azalma nedeniyle Van Gölü'ndeki balıkçı tekneleri karaya oturmuştu. Bölgede yapılan dip temizliğinin ardından tekneler tekrar göle açıldı.

SICAKLIK NEDENİ İLE GÖL SUYU AZALDI

Çalışmaları yerinde inceleyen Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, yağış miktarındaki düşüş ve sıcaklık nedeni ile göl suyunun iyice azaldığını söyledi.

Van Gölü’nde zemin temizlendi, tekneler yeniden göle açıldı VİDEO









"BALIKÇILAR YENİDE N İŞLERİNE BAŞLADI"

Suyun çekilmesinin en çok balıkçıları etkilediğini vurgulayan Mehmetbeyoğlu, “Van Gölü'nde suların çekilmesiyle birlikte, balıkçılıkla uğraşan vatandaşlarımızın tekneleri barınaklarında karaya oturdu. Tekneleri mahsur kaldı. Limanda mahsur kalan teknelerimizin tekrar balıkçılık faaliyetleri ile uğraşabilmesi için çalışma başlattık. Bu kapsamda limanın zeminindeki kaya ve balçıklar temizlendi. Balıkçılar da yeniden işlerine başladı." dedi.





"SUYUN ÇEKİLMESİ BİZİ TEDİRGİN EDİYOR"

30 yıldır Van Gölü'nde balıkçılık yaptığını ifade eden Nedim Arslan, "Havaların kurak geçmesi nedeniyle gölün suyu çok çekildi. Teknelerimiz limanda mahsur kaldı. Belediyeden yardım istedik ve iş makinesi yardımıyla teknelerimizi suyla buluşturduk. Suyun çekilmesi bizleri tedirgin ediyor." şeklinde konuştu.



