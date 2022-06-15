- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Van Gölü'nden dolunay manzarası
Van Gölü'nden dolunay manzarası
Van Gölü’nde dolunayın oluşturduğu yakamoz, Bitlis’in Ahlat ilçesinden Ay'ı izleyenleri mest etti.
- 15.06.2022 - 09:15
Akşam saatlerinde Ay'ın çıkmasıyla beraber gökyüzünün havası bir anda değişti.
Parçalı şekildeki bulutların üzerinde gezdiği Ay, ilginç görüntüler oluşturdu.
Dolunayın bulutlarla birleşmesi kartpostallık görüntüler oluştururken, Ay'ın kocaman kızıl rengiyle Van Gölü’ne yansımasıyla oluşan yakamoz hayran bıraktı.
Göl kenarında çekim yaptılar
Kızıl rengiyle Dolunayın güzelliğini gören fotoğrafçılar makineleriyle göl kenarında çekimler yaparken, göl kıyısında evleri bulunan vatandaşlar da balkonlarından oluşan görüntüyü telefonlarıyla çekmeye çalıştılar.