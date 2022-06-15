Petrol
121.57
0.33%
Euro
18.1123
0.57%
Dolar
17.2465
-0.10%
Altın
1.009
0.49%
Borsa
2509
0.00%
Bitcoin
369.815
-6.22%
BTXN Coin
8.87
2.42%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Bulutlu 22 C

    Van Gölü'nden dolunay manzarası

    Van Gölü’nde dolunayın oluşturduğu yakamoz, Bitlis’in Ahlat ilçesinden Ay'ı izleyenleri mest etti.
    • 15.06.2022 - 09:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Van Gölü'nden dolunay manzarası

    Akşam saatlerinde Ay'ın çıkmasıyla beraber gökyüzünün havası bir anda değişti.

    Parçalı şekildeki bulutların üzerinde gezdiği Ay, ilginç görüntüler oluşturdu.

    Dolunayın bulutlarla birleşmesi kartpostallık görüntüler oluştururken, Ay'ın kocaman kızıl rengiyle Van Gölü’ne yansımasıyla oluşan yakamoz hayran bıraktı.

    Göl kenarında çekim yaptılar

    Kızıl rengiyle Dolunayın güzelliğini gören fotoğrafçılar makineleriyle göl kenarında çekimler yaparken, göl kıyısında evleri bulunan vatandaşlar da balkonlarından oluşan görüntüyü telefonlarıyla çekmeye çalıştılar.

    Van Gölü nden dolunay manzarası #1

    Van Gölü nden dolunay manzarası #2

    Van Gölü nden dolunay manzarası #3

    Van Gölü nden dolunay manzarası #4

    Van Gölü nden dolunay manzarası #5


    İlginizi Çekebilir

    Murat A. kazanç odaklı yatırım sırlarını açıklıyor
    CryptoTrader

    Murat A. kazanç odaklı yatırım sırlarını açıklıyor

    Siyasi parti üyeliği düşürüldü
    Gündem

    Siyasi parti üyeliği düşürüldü

    Borna Barisic'ten Trabzonspor sözleri
    Transfer dosyası

    Borna Barisic'ten Trabzonspor sözleri

    Görüş Bildir