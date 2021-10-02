Mısır ekimi yapan Seyfullah Kasımoğlu, "Yaklaşık 30 yıldır çiftçilik yapıyorum. Van Gölü'nde son 20 yılın en çok su çekilmesini yaşıyoruz. Bu yılki çekilme ise daha fazla oldu" dedi.

Van Gölü 1992-1996 yıllarında bölgede etkili olan yağışlar nedeniyle yükselmeye başladı.

Su yükselince bölgedeki yerleşim ve tarım alanları ise suyun altında kaldı.

1997 ile 2002 yıllarına gelindiğinde kuraklığa bağlı olarak su seviyesi, 2 metre 10 santimetre düştü.

Daha önce sular altında kalan yerler gün yüzüne çıkmaya başlarken, bu yıl yine en kurak zamanlardan biri yaşandı.

Bu yıl yaşanan kuraklık ve su çekilmesinin ardından 30 yıllık çiftçi Seyfullah Kasımoğlu'nun sular altında kalan 100 dönümlük arazileri ortaya çıktı.

400 TON ÜRÜN ELDE ETTİ

1997'de Van Gölü sularının çekilmeye başladığını, 2002'den sonra tapulu arazilerinin tamamen gün yüzüne çıktığını ancak uzunca bir dönem kullanamadığını belirten Kasımoğlu, 3 yıl önce 100 dönüm olan arazisini ekip biçmeye karar verdiğini anlattı.

Kasımoğlu 3 yıl boyunca 100 dönüm araziye mısır ekerek, bu sene 400 ton ürün elde etti.

Kasımoğlu, mısır ekimi yaptığını ve bu yıl 400 ton ürün elde ettiğini belirterek, "Yaklaşık 30 yıldır çiftçilik yapıyorum. Van Gölü'nde son 20 yılın en çok su çekilmesini yaşıyoruz. Bu yılki çekilme ise daha fazla oldu" diye konuştu.

Van Gölü'nün çekildiği alana mısır ekti, 400 ton ürün elde etti VİDEO