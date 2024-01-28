Van kedileri çiftleşme öncesi özel bakıma alındı! İnci kefali ile besleniyorlar Van kedisi, Van'ın önemli değerlerinden biri. Kedinin neslinin devamı için oluşturulan merkezde özel bir beslenme programı uygulanalarak çalışmalar yürütülüyor. Kedilerin aşıları, kilo ve sağlık kontrolü yapılıyor.

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DHA

Van kedilerinin ünü, farklı göz renkleri ve bembeyaz tüyleri ülke sınırlarını aştı.

Van kedileri neslinin devam için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde koruma altında.

Geçen yıl merkezde 145 yavru meydana geldi.

Bir gözü mavi, bir gözü kehribar rengi olan Van kedileri, çiftleşme öncesi burada özel bakıma alındı.

İnci kefali ile beslenip, çiftleşme dönemine hazırlanıyorlar

Van Kedi Villası'nda bakımı, aşıları, kilo ve sağlık kontrolü yapılan Van kedileri inci kefali ile beslenip, çiftleşme dönemine hazırlanıyor.

Van kedilerine, koruma altında oldukları kampüsdeki Van Kedi Villası'nda özenle bakılıyor.

Van kedileri, sevecenliği ile merkeze gelen konukları etkiliyor.

Doğumları 3 parti halinde gerçekleştiriyor

Bu çalışmalar yıl boyu sürerken, doğumları 3 parti halinde gerçekleştiriyor. 2023 yılında toplamda 145 yavrunun dünyaya geldiği merkezde, 2024 yılı için de çiftleştirme hazırlıkları başladı.

Hazırlık aşamasında kedilerin bakımı, aşıları, kilo ve sağlık kontrolü yapılıyor.

İnci kefali ile besleniyorlar

Ayrıca kedilerin protein ağırlıklı beslenmesi için Van Gölü'ndeki endemik tür olan inci kefali balığı veriliyor.

"Van kedilerinin hamilelik için kondisyon kazanmaları ve iyi beslenmeleri gerekiyor"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, 2023 yılını oldukça iyi geçirdiklerini söyledi. Bu sezon için de aylar önce hazırlıklar yapıldığını anlatan Kaya, çayışmalarını şöyle özetledi.

Programımızı hazırladık. Van kedilerimizin beslenmelerine ayrıca dikkat ediliyor. Haftada 3 gün Van balığı veriyoruz. Van balığı, bizim için ucuz ve çok değerli protein kaynağıdır. Van kedilerinin hamilelik için kondisyon kazanmaları ve iyi bir beslenmeleri gerekiyor. Van kedileri, Van balığını çok seviyor. 1992 yılında kurulan bu merkezde epey bir yol katettik. Hem hayvanların formları hem de orijinalliğine yakınlık açısından epey bir yol aldık. Her geçen sene hayvanların daha kaliteli, daha orijinal olduğunu görmeye devam edeceksiniz. Bizler her sene bir önceki yıldan daha iyi olmanın uğraşını veriyoruz.

"Hayvanların orijinalliğine yakınlık açısından epey bir yol aldık"

Hem hayvanların formları hem de orijinalliğine yakınlık açısından epey bir yol aldık. Her geçen sene hayvanların daha kaliteli, daha orijinal olduğunu görmeye devam edeceksiniz. Bizler her sene bir önceki yıldan daha iyi olmanın uğraşını veriyoruz.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)