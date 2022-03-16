Van kedileri, yılın ilk yavrularını dünyaya getirdi

Van'ın önemli değerlerinden, bir gözü mavi, bir gözü kehribar renk olan dünyaca ünlü Van kedileri, 2022 yılının ilk yavrularını doğurdu. Yavru ve anne kediler, merkezdeki özel odalarda bakıma alındı.

Farklı göz renkleri, bembeyaz tüyleriyle ünü ülke sınırlarını aşan Van kedileri, koruma altında oldukları Van Kedi Villası’nda özenle bakılıyor.

Her mevsim ziyaretçisi bulunan Van kedileri, sevecenliğiyle gelen konukları etkiliyor.

2022'NİN İLK YAVRULARI DOĞDU

Kedi Villası'nda özenle bakılan Van kedileri, 2022 yılının ilk yavrularını dünyaya getirdi. Bu yıl ilk olarak 2 Van kedisi, 5 yavru doğurdu. Yavru kediler ve anneleri, merkezdeki özel odalarda bakıma alındı.

"2 ANNEMİZ 5 YAVRU DÜNYAYA GETİRDİ"

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, "Van Kedisi Araştırma Merkezi'nde 2022'nin ilk yavruları dünyaya geldi. Şu anda 2 annemiz doğum yaptı ve 5 yavru dünyaya getirdi. Onlar özel odalara alındı. Yavru kedilerimiz şu anda ziyaretçilerin yasak olduğu yerdeler. Onlar aşısız olduğu için rahatsız edilmemeleri gerekiyor." dedi.





































