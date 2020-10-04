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- Van semalarında Güneş çevresindeki hale büyüledi
Van semalarında Güneş çevresindeki hale büyüledi
Hale manzarasında bisikletle yolculuk yapanlar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
- AA
- 04.10.2020 - 14:00
- Güncelleme : 04.10.2020 - 14:00
Van semalarında güneş etrafında oluşan hale güzel görüntü oluşturdu.
Halenin oluştuğu sırada bisikletli bir ekip de objektiflere yansıdı.
VAN'DA HALE
Güneşin etrafında gökkuşağı tonlarında oluşan halkanın, güneşten gelen ışınların buz kristallerine çarptıktan sonra kırılarak yansımasından kaynaklandığı biliniyor.