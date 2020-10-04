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    Van semalarında Güneş çevresindeki hale büyüledi

    Hale manzarasında bisikletle yolculuk yapanlar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
    • AA
    • 04.10.2020 - 14:00
    • Güncelleme : 04.10.2020 - 14:00
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    Van semalarında Güneş çevresindeki hale büyüledi

    Van semalarında güneş etrafında oluşan hale güzel görüntü oluşturdu.

    Halenin oluştuğu sırada bisikletli bir ekip de objektiflere yansıdı.

    VAN'DA HALE

    Güneşin etrafında gökkuşağı tonlarında oluşan halkanın, güneşten gelen ışınların buz kristallerine çarptıktan sonra kırılarak yansımasından kaynaklandığı biliniyor.

    Van semalarında Güneş çevresindeki hale büyüledi #1

    Van semalarında Güneş çevresindeki hale büyüledi #2

    Van semalarında Güneş çevresindeki hale büyüledi #3

    Van semalarında Güneş çevresindeki hale büyüledi #4

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