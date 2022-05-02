Petrol
103.66
-3.25%
Euro
15.65
-0.09%
Dolar
14.89
0.28%
Altın
892.26
-1.49%
Borsa
2431
0.09%
Bitcoin
592.182
2.20%
BTXN Coin
17.24
-4.48%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Çok bulutlu 18 C

    Van semalarında oluşan hale görüntülendi

    Güneşin etrafında gökkuşağı tonlarında meydana gelen halka kayıtlara geçti.
    • 02.05.2022 - 14:50
    • Güncelleme : 02.05.2022 - 14:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Van semalarında oluşan hale görüntülendi

    Van’da sabah saatlerinde güzel manzaralar ortaya çıktı.

    Güneşin etrafında oluşan hale objektiflere yansıdı.

    Seyrine doyum olmayan manzara

    Günün ilk ışıklarıyla birlikte şehirde seyrine doyum olmayan bir tablo göze çarptı.

    AA'nın haberine göre, güneşin etrafında gökkuşağı tonlarında oluşan halkanın, güneşten gelen ışınların buz kristallerine çarptıktan sonra kırılarak yansımasından kaynaklandığı biliniyor.

    Van semalarında oluşan hale görüntülendi #1

    Van semalarında oluşan hale görüntülendi #2

    Van semalarında oluşan hale görüntülendi #3


    İlginizi Çekebilir

    'Erdoğan'ın ziyaretleri bölgenin yararına'
    Dünya

    'Erdoğan'ın ziyaretleri bölgenin yararına'

    Tesla'nın yeni kripto para işlem platformu 3-4 ayda milyoner yapıyor
    Tesla

    Tesla'nın yeni kripto para işlem platformu 3-4 ayda milyoner yapıyor

    Anadolu Otoyolu'nda kaza: 1 ölü 5 yaralı
    3. Sayfa

    Anadolu Otoyolu'nda kaza: 1 ölü 5 yaralı

    Görüş Bildir