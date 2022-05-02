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- Van semalarında oluşan hale görüntülendi
Van semalarında oluşan hale görüntülendi
Güneşin etrafında gökkuşağı tonlarında meydana gelen halka kayıtlara geçti.
- 02.05.2022 - 14:50
- Güncelleme : 02.05.2022 - 14:51
Van’da sabah saatlerinde güzel manzaralar ortaya çıktı.
Güneşin etrafında oluşan hale objektiflere yansıdı.
Seyrine doyum olmayan manzara
Günün ilk ışıklarıyla birlikte şehirde seyrine doyum olmayan bir tablo göze çarptı.
AA'nın haberine göre, güneşin etrafında gökkuşağı tonlarında oluşan halkanın, güneşten gelen ışınların buz kristallerine çarptıktan sonra kırılarak yansımasından kaynaklandığı biliniyor.