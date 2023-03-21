Van'a gelen İranlılar, Nevruz'u eğlence mekanlarında kutladı Van'a 13 günlük Nevruz Bayramı'nı kutlamak için gelen İranlılar, eğlence merkezlerinde sabahın ilk ışıklarına kadar doyasıya eğlendi.

Nevruz Bayramı'nı baharın gelişi ve yeni yılın başlangıcı olarak kutlayan İranlı turistler, kültürlerindeki "haft sin" sofrasını hazırlayarak yeni yıla giriyor.

Nevruz tatilini değerlendirmek için Van’a gelen İranlı turistler gündüz alışveriş yapıp, geceleri ise eğlence merkezlerinde gönüllerince eğleniyor.

İranlı misafirleri ağırlamaktan mutlu olduğunu ifade eden eğlence merkezi sahibi Seyithan Dinçer, "Bugün onların bayramıdır. Ülkemizi ve ilimizi tercih ettikleri için teşekkür ediyoruz." dedi.

"Çok eğlendik"

İranlı turistler ise “İran’da Nevruz 20 Mart’ta başlıyor ve 13 gün sürüyor. Biz de Van'a geldik. Burada Nevruz'u eğlenerek kutladık. Çok güzel eğlendik." diye konuştu.

Nevruz'dan önce hazırlanan ve iki hafta boyunca evin bir köşesinde duran "haft sin" sofrasında, Farsça ‘s’ harfiyle başlayan sebze, elma, sirke, demir para, sarımsak, buğday ve iğde bulunur.