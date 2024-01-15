Van'a kar yağdı: Abalı Kayak Merkezi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı Van'da bulunan Abalı Kayak Tesisi, bu yıl kar yağışının yeteri seviyeye ulaşmaması nedeniyle sezonu geç açtı.

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İHA

Van'ın Gevaş ilçesinde kar yağışı etkisini artırmaya başladı.

Kar yağışının başlamasıyla birlikte Gevaş ilçesinde 13 yıl önce açılan ve her kış sezonunda binlerce sporcu ve kayak severi ağırlayan Abalı Kayak Merkezi de sezonu açtı.

"Herkesi buraya bekliyoruz"

Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle birlikte son yıllarda kar yağışının yetersiz olması nedeniyle sezonu tam açamayan Abalı Kayak Merkezi, son günlerde etkili olan kar yağışıyla birlikte kayak severleri ağırlamaya başladı.

Abalı Kayak Merkezinde kaymanın keyfini yaşayan vatandaşlar, “Buraya yaklaşık 40 santimetre kar yağdı. Biz burada kızak kaymanın keyfini yaşadık. Herkesi buraya bekliyoruz” dediler.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)