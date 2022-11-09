Van’a yerleşen Afgan göçmen terzilik ve dansta ustalaştı

Ülkesinde yaşadığı zorluklardan dolayı Van’a gelen Afgan göçmen, gündüz terzilik yaparken akşamları ise Latin dansları eğitimi veriyor.

Ülkesinden 6 yıl önce Van’a gelen Afgan göçmen Rafi Haşemi, burada yaşamaya karar verdi.

İlk olarak bir terzinin yanında işe başlayan Haşemi, aynı zamanda dans kurslarına başladı.

Latin dansları öğretiyor

Türkçe konuşmasını öğrenen Haşemi, hem terzilikte hem de dans eğitiminde ustalaştı.

Şimdi çalıştığı iş yerinde gündüz terzilik yapan Haşemi, akşamları ise özel bir sanat ve kültür merkezinde Latin dansları eğitimi veriyor.

Van'daki Afgan göçmen gündüz terzilik, akşam dans eğitmenliği yapıyor VİDEO

“Özellikle yetişkin kesimlerden rağbet var”

Türkiye’de birkaç yıl eğitim gördükten sonra dans eğitimi verdiğini ifade eden Haşemi, “Daha önce Hip hop eğitimi veriyordum ama iki yıldır dans eğitimi veriyorum. İlk zamanlarda fazla ilgi yoktu ama şimdi ilgi iyi. Özellikle yetişkin kesimlerden rağbet var.” dedi.

“Hep iyi insanlara denk geldim”

İHA'ya konuşan ve Türkiye’ye geldiği için kendini şanslı hissettiğini vurgulayan Haşemi, “Türkiye’ye geldiğim için kendimi şanslı hissediyorum. Hep iyi insanlara denk geldim. Herkes yardımcı oldu. Hala öğrencilerim her gelişlerinde benimle ilgileniyorlar, bir ihtiyacım var mı diye soruyorlar. Ben herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

“Dans etmeyi çok seviyorum”

Hip hop eğitimin yanında son zamanlarda Latin dansları eğitimi verdiğini belirten Haşemi, “Salsa, Bachata, Cha Cha ve Break dansı gibi Latin dansları eğitimi veriyorum. Dans etmeyi çok seviyorum.” diye konuştu.

“Onu çok seviyoruz”

Afganlı göçmen Rafi Haşemi'den eğitim alan gençler ise Haşemi'inin iyi bir insan ve iyi bir dansçı olduğunu belirterek, “Rafi, dansa çok katkı sunan biri. Onu çok seviyoruz ve onunla çok mutluyuz.” dedi.