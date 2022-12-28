Van'da 110 yaşındaki kadın hastaneye bir kere gitti

Kendi işlerini halledecen yaşlı kadın, ömrü boyunca bir kez hastaneye gittiğini ve arabaya hiç binmediğini ifade etti.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde, 6 çocuk ve 80 torun sahibi 110 yaşındaki Hazal Kaya, görenleri şoke ediyor.

Yaşına rağmen dinç duruşuyla görenleri hayrete düşüren Kaya, kimsenin yardımı olmadan ihtiyaçlarını karşılıyor.

Bunun yanı sıra hastaneye sadece bir kere giden yaşlı kadın bir daha gitmeyeceğini ifade ediyor.

Arabaya binmiyor

Bunun için de üç tekerlekli bisikletle hastaneye gitmeyi kabul eden Hazal Nine, ömrünün geri kalanında ise arabaya binmeyeceğini söylüyor.

Koronavirüsü evinde atlattı

2 yıl önce koronovirüse yakalanan Hazal Nine, hastaneye gitmeme inadını sürdürerek hastalığı evinde atlattı.

Rabia işareti yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çok sevdiğini söyleyen Hazal Kaya, Rabia işareti de yaparak kendisine destek verdi.

Resmiyette 100 yaşında

56 yaşındaki Mahmut Kaya, annesin nüfus cüzdanına göre 100 yaşında olduğunu ama nüfusa geç kaydedildiği için gerçek yaşının 110 olduğunu belirtti.

"Süt ürünleriyle besleniyor"

Annesinin sadece süt ürünleriyle beslendiğini ve beslenmesine çok dikkat ettiğini ifade eden Kaya, "Annem ekmek, peynir, cacık gibi süt ürünleriyle besleniyor ve et yemiyor. Toplam 86 çocuk ve torunu var. Annem sadece bir kez göz için hastaneye gitti. O da üç tekerlekli bisikletle gitti. Öbür türlü arabaya binmemiş, binmek de istemiyor.

2 yıl önce korona virüse yakalandı. Ancak gelen ambulansa ısrarla binmedi. ‘Ölsem de burada öleceğim, hastaneye gitmem’ dedi. Korona virüs için ne hastaneye gitti, ne de ilaç kullandı." dedi.

"Ben bir kez hastaneye gittim"

İHA'nın haberine göre, araçlara binmeyi sevmediğini dile getiren 110 yaşındaki Hazal Kaya ise "Ben bir kez hastaneye gittim ama bir daha gitmem. Ölsem de buradayım. El arabasına da artık binmem. Yine kulağım için seni el arabasıyla hastaneye götürelim diyorlar. Ama kulağım artık hiç duymasa bile hastaneye gitmem diyorum. Gençken hayvanlara bakardım, ot biçerdim." diye konuştu.