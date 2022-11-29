Van'da 15 yaşındaki kızın karnından 7,5 kilogram kitle çıktı

Bazı şikayetleri sonrasında kız çocuğunu hastaneye götüren aile, kızlarının karnından çıkan 7,5 kilogram kitle karşısında şoke geçirdi.

Van'ın İpekyolu ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki kız çocuğu, karnındaki şişkinlik, halsizlik ve bulantı nedeniyle ailesi tarafından hastaneye götürüldü.

Burada yapılan tetkiklerde karnında kitle tespit edilen kız çocuğunun ailesi, şok geçirdi.

Hastane ekibi, gerekli tetkitleri yaptıktan sonra aileden izinleri alarak küçük kızı ameliyata aldı.

7,5 kilogram ağırlığında kitle çıkarıldı

Hastanede, çocuğun karın bölgesinden 30 santimetre uzunluğunda, 25 santimetre genişliğinde ve 7,5 kilogram ağırlığında kitle çıkarıldı.

Çocuk yaşlarda nadir görüldüğü belirtilen kitle, incelenmek üzere patoloji laboratuvarına gönderildi.

Van'da kız çocuğunun karnından 7,5 kilogramlık kitle çıktı VİDEO

"Çocuk yaş grubunda oldukça nadir görülür"

AA'nın haberine göre, Doç. Dr. Avcı, hastanın yapılan tetkiklerinde karnında uzunluğu 30, genişliği ise 25 santimetre olan kitle tespit ettiklerini belirterek, "Aile şikayetin son bir haftada olduğunu bize iletti. Sonuçlarda da büyük bir kitle olduğunu gördük. Gerekli hazırlıkları yaparak hastayı ameliyata aldık, yaklaşık iki saat sürdü. Başarılı bir şekilde çıkardığımız kitleyi incelenmek üzere patolojiye gönderdik.

Çıkacak sonuçlara göre tedavi yöntemine karar vereceğiz. Hastanın durumu şu an iyi. Bu kist çocuk yaş grubunda oldukça nadir görülür. 12 yıllık çocuk cerrahıyım. Bu vakadan çok az gördüm. 7,5 kilogramlık kitlenin içinde kıl, kemik, yağ hücresi ve sıvı vardı." dedi.