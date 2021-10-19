Van’da 164 düzensiz kaçak göçmen yakalandı

Van İl Jandarma Komutanlığının yaptığı operasyon kapsamında Saray ilçesinde bulunan metruk binalarda 164 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Van'da İl Jandarma Komutanlığı'nın kaçak göçmen operasyonları sürüyor.

Jandarmanın Van'ın Saray ilçesinde göçmenlere ilişkin yapılan operasyonda, Sırımlı ve Bakışık mahallesinde bulunan metruk binalar denetlendi.

164 KAÇAK AFGAN GÖÇMEN YAKALANDI

Yapılan operasyonda metruk binalarda toplam 164 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemleri yapılmak üzere ilgili kurumlara teslim edildi.

VALİLİKTEN YAPILAN AÇIKLAMA

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: “Van İl Jandarma Komutanlığınca 19 Ekim 2021 günü saat:13.30 sıralarında Saray ilçesi Sırımlı ve Bakışık mahallesinde düzensiz göçmenlere yönelik planlı faaliyet kapsamında operasyon yapıldı. İcra edilen operasyonda, ülkeye yasadışı yollarla girdiği tespit edilen 164 Afganistan uyruklu şahıs metruk yapılarda yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemleri yapılmak üzere ilgili kurumlara teslim edilmiştir”