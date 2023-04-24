Van'da 2 bin 320 rakımlı krater gölü kurudu

İHA

İklim değişikliği her geçen gün yüzünü göstermeye başladı.

Van Gölü Havzası'nda etkinlikler düzenleyen Rota Doğa Sporları Kulübü, 3’üncü keşif gezisini düzenledi.

Keşif gezileri çerçevesinde Van Gölü'nün kuzeyinde, Erciş ilçesinin 7 kilometre kuzeybatısında yer alan Meydan Kalderası ve Gürgürbaba Obsidyen Tepesi’ne tırmanış gerçekleştirildi.

Gürgürbaba Obsidyen Tepesi’nin zirvesinde 2 bin 320 rakımlı krater gölünü inceleyen dağcılar, gördükleri manzara karşısında şaşırdı.

Dağcılar, küresel iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle krater gölünün büyük bir kısmının tamamen kuruduğunu gözlemledi.

Konuya ilişkin bilgi veren Rota Doğa Sporları Kulübü yöneticilerinden Sedat Karacan, krater gölünün bölgenin en büyük ikinci volkanik gölü olduğunu belirtti.

Krater gölünde suların çekildiğini ifade eden Karacan, şunları söyledi:

Gölün eski fotoğraflarını inceledik. Buna göre gölün büyük bir kısmının kuruduğunu gözlemledik. Göl resmen bir dereye dönüşmüş. Su daha önce dağın çanak kısmının yarısını kaplıyormuş. Ancak şu an çok az bir su kalmış. Bu da kuraklığın en büyük belirtilerinden biridir.