Van'da 2 yaşındaki Melek'i arama çalışmaları sürüyor

Melek Memiş'in terliğinden biri bulunurken, aramalara dalgıç polisler de katıldı.

Van'da su kanalının kıyısında oynarken kaybolan 2 yaşındaki Melek Memiş'ten henüz haber alınamadı.

Erciş ilçesinde arama ekipleri, minik Melek'i bulabilmek için sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden harekete geçti.

İlçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Yeşilova Mahallesi'nde yaşayan 8 çocuklu Memiş ailesinin kızı Melek Memiş, dün sabah evden çıkıp, evlerinin önünden geçen su kanalının kıyısında oynamaya başladı.

OYNARKEN ORTADADAN KAYBOLDU

Ancak bir süre sonra küçük Melek, ortadan kayboldu. İnşaat işçisi baba Yücel Memiş, yakınlarıyla birlikte dere yatağına dökülen kanal çevresinde kızını aradı. Sonuç alınamayınca Memiş, jandarmadan yardım istedi.

TERLİĞİ BULUNDU

Bölgeye Van Jandarma Sualtı Timleri ile AFAD ekipleri sevk edildi. Mahalle sakinlerinin de katılımıyla başlatılan aramalarda, Melek Memiş'in terliğinden biri, kaybolduğu yere yakın bir noktada bulundu. Ancak küçük Melek’e ulaşılamadı.

Dün akşam havanın kararmasıyla birlikte ekipler, arama çalışmalarına ara verdi. Melek'in amcası Hüseyin Memiş ile bazı yakınları ise bölgede gece boyu aramalarını sürdürdü.

DALGIÇ POLİSLER ARAMALARA KATILDI

Jandarma ve AFAD ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte arama çalışmalarına yeniden başladı. Bugünkü aramalara dalgıç polisler de katıldı.

Kanal kıyısında ve suda Melek Memiş’i arama çalışmaları sürüyor.