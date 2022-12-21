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    Van'da 2 yavru köpek 20 metrelik kuyudan düştü

    Kentte 20 metrelik kuyuya düşen 2 yavru köpek, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • 21.12.2022 - 09:35
    • Güncelleme : 21.12.2022 - 10:13
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    Van'da 2 yavru köpek 20 metrelik kuyudan düştü

    Van'ın İpekyolu ilçesinde 2 yavru köpek, 20 metrelik kuyuya düştü.

    Bunun üzerine mahalle sakinleri, yaklaşık 20 metre derinliğindeki kuyudan yavru köpek sesinin geldiğini fark etti.

    Kuyunun derin olmasından dolayı köpeklere müdahale edemeyen mahalle sakinleri, durumu AFAD ekiplerine bildirdi.

    2 köpek kurtarıldı

    Kısa sürede olay yerine giden AFAD Doğada Arama Kurtarma Ekip Amirliği ekipleri, yürütmüş oldukları titiz çalışma sonunda, 2 yavru köpeği kurtardı.

    İHA'nın haberine göre, köpekler barınağa teslim edildi.

    Van da 2 yavru köpek 20 metrelik kuyudan düştü #1

    Van da 2 yavru köpek 20 metrelik kuyudan düştü #2

    Van da 2 yavru köpek 20 metrelik kuyudan düştü #3


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