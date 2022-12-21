- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Van'da 2 yavru köpek 20 metrelik kuyudan düştü
Van'da 2 yavru köpek 20 metrelik kuyudan düştü
Kentte 20 metrelik kuyuya düşen 2 yavru köpek, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
- 21.12.2022 - 09:35
- Güncelleme : 21.12.2022 - 10:13
Van'ın İpekyolu ilçesinde 2 yavru köpek, 20 metrelik kuyuya düştü.
Bunun üzerine mahalle sakinleri, yaklaşık 20 metre derinliğindeki kuyudan yavru köpek sesinin geldiğini fark etti.
Kuyunun derin olmasından dolayı köpeklere müdahale edemeyen mahalle sakinleri, durumu AFAD ekiplerine bildirdi.
2 köpek kurtarıldı
Kısa sürede olay yerine giden AFAD Doğada Arama Kurtarma Ekip Amirliği ekipleri, yürütmüş oldukları titiz çalışma sonunda, 2 yavru köpeği kurtardı.
İHA'nın haberine göre, köpekler barınağa teslim edildi.