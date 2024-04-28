Van'da 21 yılın en yağışlı mart ayı yaşandı: Çiftçilerin yüzü güldü Bu yıl beklentinin üzerinde yağışla karşılaşan vatandaşlar, yağışların hem hayvancılığı hem de tarımı olumlu etkileyeceğini belirtirken, çiftçiler bereketli bir sezon geçirmeyi umut ettiklerini söyledi.

AA

Van'da bu yıl yoğun yağış etkili oldu.

Kentte bu yıl etkili olan yağışlar, hem yem bitkisi ve hububat üretimi yapan çiftçilerin hem de besicilerin yüzünü güldürdü.

Ot miktarı ve çeşitliliği artacak

Son 21 yılın en yağışlı mart ayının yaşandığı Van'da kış ve ilkbaharda beklentilerin üzerinde gerçekleşen yağışların tarım ve hayvancılığa olumlu yansıması bekleniyor.

Havanın ısınmasıyla kış boyunca ahırda besledikleri hayvanlarını yeşeren meralarda otlatmaya başlayan besiciler, bu yıl ot miktarının ve çeşitliliğinin artacağına inanıyor.

Çiftçiler rekoltenin artacağı bir hasat bekliyor

Hayvanları için tarlalarına yem bitkilerinin ekimini de yapan besiciler, verimli bir sezon geçirerek kışın yem maliyetlerini azaltmayı ümit ediyor.

Bölgede buğday, fasulye, şeker pancarı, nohut, mercimek, arpa ve çavdar gibi ürünleri üreten çiftçiler de rekoltenin artacağı bir hasat dönemi beklentisiyle tohumları toprağa saçıyor.

Gevaş ilçesine bağlı Güzelkonak Mahallesi'nde çiftçilik yapan Kasım Güçlü, Van ve çevresinin önceki yıllara oranla daha çok yağış aldığını söyledi.

"Yağışlar hem hayvancılığı hem de tarımı olumlu etkileyecek"

Havanın ısınmasıyla tarlalarını sürerek tohumları toprakla buluşturduklarını dile getiren Güçlü, "Ekin yapmanın tam zamanı. Bu yıl yüksek beklenti içindeyiz. Topraktaki nem oranı çok yüksek. Toprak örtüsünün 2-3 santimetre altı ıslak. Bu durumun üretimi olumlu etkileyeceğine inanıyoruz. Yağışlar hem hayvancılığı hem de tarımı olumlu etkileyecek." diye konuştu.

Selimiye Mahallesi'nde besicilik yapan Faysal Akdoğan da geçen yıl kasım ayından bu yana ahırlarda besledikleri koyunlarını meraya çıkarmaya başladıklarını belirtti.

"Bereketli bir sezon geçirmeyi umut ediyoruz"

Bu sayede yem maliyetlerinden kurtulduklarını anlatan Akdoğan, "Rahat bir nefes aldık. Geçen yıl yaşanan kuralıktan dolayı yem ve arpa fiyatları arttı. Hayvanlarımıza bakmakta zorlandık. Bu yıl hem kar hem de yağmur çok yağdı. Yonca, korunga, arpa üretiminde artış bekliyoruz. Bereketli bir sezon geçirmeyi umut ediyoruz." dedi.

Gürpınar Ziraat Odası Başkanı Faruk Şamiloğlu, önceki yıllara oranla bu yıl artan yağışların yer altı ve yer üstü su kaynaklarının canlanması ve tarım arazilerindeki verimin artması konusunda yüzleri güldürdüğünü ifade etti.

"Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde de ilk sıradayız"

Yüzölçümü bakımından Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri olan Gürpınar'da tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığını söyleyen Şamiloğlu, şöyle konuştu:

"Tarım arazilerine yağmur kadar karın da faydası var. Tarım arazilerinin üzerinde biriken kar, erimeye başladığında toprak su depoluyor. Bitkiler de ihtiyacı olan suyu topraktan karşılıyor. İlkbahar yağışlarıyla tarımsal verimde artış bekliyoruz. İnşallah çiftçilerimizin yüzü gülecek. Biz de Ziraat Odası olarak her zaman çiftçilerimizin yanındayız, destek oluyoruz. Bölgemizde yoğun olarak buğday, çavdar, arpa, korunga, yonca gibi ürünler yetiştiriliyor. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde de ilk sıradayız. Yağışlarla hayvanların otlatıldığı mera ve yaylalardaki ot çeşitliliğinin de artacağını öngörüyoruz."

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Arazi ve Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Talip Çakmakcı, kuraklığın etkilerinin en çok hissedildiği yerlerden Van Gölü Havzası'nda bu yıl etkili olan kar ve yağmurun bölgedeki su kaynakları ile tarım arazileri için umut olduğunu belirtti.

"Yağışların yavaş yavaş düşmesi tarımsal verim açısından da oldukça çok umut verici"

Van Gölü Havzası'nda son 21 yılın en yağışlı mart ayının yaşandığına işaret eden Çakmakcı, şunları kaydetti:

"Özellikle kışın düşen yağışlar geçen seneye kıyasla yaklaşık yüzde 40 arttı. Tahıl grubunun üretim sezonu olan 2023 Ekim'den bu yana düşen yağış miktarını geçen seneye oranladığımızda yüzde 100'lük bir artıştan söz edebiliriz. Yağışların yavaş yavaş düşmesi tarımsal verim açısından da oldukça çok umut verici. Toprağa yavaş yavaş düşen yağış tutulumu daha çok yükseltir, toprağın nem oranını artırarak bitkilerin su ihtiyacını karşılar, büyüme ve gelişimini sağlar, verimi arttırır."

"Bahar yağışlarının devam etmesiyle üretim artacak, çiftçilerimizin yüzü gülecek"

Tarımsal kuraklığın, toprakta nem kaybı ve su kaynaklarının yetersiz olduğu zaman meydana geldiğini ifade eden Çakmakcı, "Bu kuraklık, verimde azalmaya, bitki gelişiminde yavaşlamaya neden olur. Tarımsal kuraklık, meteorolojik kuraklıktan sonra meydana gelir. Mevcut yağışların nisan ve mayıs aylarında da devam etmesi halinde toprakta önemli bir su potansiyeli olacak. Bahar yağışlarının devam etmesiyle üretim artacak, çiftçilerimizin yüzü gülecek." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)