Van'da 3 gün susuz kalan bölgeye boru döşenerek su getirildi Çığ düşen mahallenin 3 gün susuz kalmasının ardından mahalle sakinleri ve ekipler, başka bir güzergah kullanarak 700 metrelik yeni hat çekip bölgeye içme suyu sağladı.

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İHA

Soğuk hava, yurt genelinde olumsuz etkilerini göstermeye başladı.

Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı, bölge halkını zor durumda bıraktı.

2 metre 64 santimetre ile en çok kar alan bölge oldu

Metodoloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi, 2 metre 64 santimetre ile en çok kar alan bölge oldu.

Su boruları tahrip oldu

Karın etkili olduğu Bahçesaray ilçesine bağlı bir mahalleye 3 gün önce düşen çığ, içme suyu şebekesine zarar verdi.

Su boruları çığdan dolayı tamamen zarar görürken mahalleli susuz kaldı.

Karları aşarak mahalleye su getirdiler

Mahalleliler durumu çözüme kavuşturmak için harekete geçti.

Yetkililer ve mahalle sakinleri, ikinci çığ tehlikesi nedeniyle başka bir güzergah kullanarak kaynaktan 700 metrelik yeni hat çekip mahalleye içme suyu getirdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)