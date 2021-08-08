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    Van'da 42 kilo 900 gram eroin ele geçirildi

    Van'ın İpekyolu ve Tuşba ilçelerindeki operasyonlarda 42 kilo 900 gram eroin ile 2 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
    • AA
    • 08.08.2021 - 00:02
    • Güncelleme : 08.08.2021 - 00:42
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    Van'da 42 kilo 900 gram eroin ele geçirildi

    Van İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

    Yapılan açıklamada, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması suçunu işleyenlere yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

    42 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

    Narkotik arama köpekleri "Thor" ve "Irmak" ile iki ilçede düzenlenen operasyonlarda, 42 kilo 900 gram eroin ile 2 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

    Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

    Van'da 42 kilo 900 gram eroin ele geçirildi VİDEO

    Van da 42 kilo 900 gram eroin ele geçirildi #1

    Van da 42 kilo 900 gram eroin ele geçirildi #2

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