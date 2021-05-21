Van’da 70 yaşında ilk kez kimliği olan kadın, eşi ile resmi nikah kıydı

Van’da 70 yaşında ilk kez kimliği olan kadın, eşi ile resmi nikah kıydı

70 yıldır kimliksiz yaşayan Vesile Taştan, kimliğine kavuşmasının ardından 52 yıllık dini nikahlı eşi ile resmi nikah kıydı.

Van’ın Erciş ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde yaşayan Vesile Taştan, anne ve babası tarafından nüfus müdürlüğüne bildirilmediği için 70 yıldır nüfus cüzdanı olmadan yaşamını sürdürdü.

Bu sebep ile eşi Kıbrıs Gazisi Abdurrahman Yıldırım ile dini nikahla evlenerek hayatına devam etti.

52 yıl boyunca evli kalan Taştan, bir nüfus cüzdanına kavuşmak için Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'dan yardım istedi.

DNA TESTİ YAPILDI

Mehmetbeyoğlu'nun talimatıyla çalışmalar başlatıldı.

DNA testi yapılan ardından da mahkeme süreci başlatılan Taştan, 70 yaşında nüfus cüzdanına kavuştu.

Van’da 70 yaşında ilk kez kimliği olan kadın, eşi ile resmi nikah kıydı VİDEO

NİKAH TÖRENİ DÜZENLENDİ

Taştan'ın, 52 yıllık imam nikahlı eşi ile resmi nikah kıyılmasını istemesi üzerine çift için nikah töreni düzenlendi.

Çiftin şahidi olan Kaymakam Mehmetbeyoğlu, "Vesile Ablamızın Nüfus Genel Müdürlüğü'nden bildiğimiz üzere saklı nüfus olayı vardı. Önce Nüfus Genel Müdürlüğü ile görüştük. Vesile Ablamızın Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartının temini sağladık. Sonra resmi nikah istediler. Ben de mutlulukla karşıladım. Çiftimizin nikah şahitliğini yaptık, ömür boyu mutluluklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Evlilik cüzdanı, AK Parti Van Milletvekili Abdullah Arvas tarafından verildi.

“HASTANEYE BİLE GİDEMİYORDUM”

Eşi ile resmi nikah kıymanın mutluluğunu yaşayan Taştan, "Daha önce kimlik kartım olmadığı için hastaneye bile gidemiyordum. Artık kimlik kartım var ve here yere gidebileceğim. Allah herkesten razı olsun." sözlerini kaydetti.