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    Van'da 76 bronz sikke ele geçirildi

    Jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda üzerinde Hz. İsa figürlü 76 bronz sikke ile siyah renkli üzerinde tanımlanamayan figür bulunan 1 taş ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 20.10.2021 - 19:26
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    Van'da 76 bronz sikke ele geçirildi

    Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.T.'nin Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen sikkeleri internet üzerinden alışveriş sitesinde satışa sunduğunu tespit etti.

    1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    A.T.’nin Edremit ilçesi Süphan Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

    Evde yapılan aramada, Hz. İsa figürlü 76 bronz sikke, üzerinde tanımlanamayan figür bulunan 1 taş, cep telefonu ve sim kart ele geçirildi.

    Van da 76 bronz sikke ele geçirildi #1

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