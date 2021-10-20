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- Van'da 76 bronz sikke ele geçirildi
Van'da 76 bronz sikke ele geçirildi
Jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda üzerinde Hz. İsa figürlü 76 bronz sikke ile siyah renkli üzerinde tanımlanamayan figür bulunan 1 taş ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.
- DHA
- 20.10.2021 - 19:26
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.T.'nin Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen sikkeleri internet üzerinden alışveriş sitesinde satışa sunduğunu tespit etti.
1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
A.T.’nin Edremit ilçesi Süphan Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.
Evde yapılan aramada, Hz. İsa figürlü 76 bronz sikke, üzerinde tanımlanamayan figür bulunan 1 taş, cep telefonu ve sim kart ele geçirildi.