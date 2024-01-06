Van'da 85 yaşında ikizleri olan baba, vaktini 3. sınıfa giden çocuklarıyla geçiriyor Bahçesaray ilçesinde 85 yaşındayken ikizleri olan Abdullah Sevinç, 8 yaşına giren erkek çocuklarının iyi bir eğitim almasını istiyor.

AA & Ensonhaber

Van'ın Bahçesaray ilçesine bağlı İslam Mahallesi'nde yaşayan 93 yaşındaki Abdullah Sevinç, 23 yıl önce ilk eşini kaybettikten sonra 46 yaşındaki Mihrinaz Sevinç ile ikinci evliliğini yaptı.



Sevinç, ilk eşinden 10, ikinci eşinden de 3 çocuğa sahip. 8 yıl önce ise 85 yaşında iken ikiz erkek çocukları dünyaya geldi. "Hasan" ve "Hüseyin" adını verdikleri ikizleriyle geçirdiği zamanın keyfini süren Sevinç, çocuklarının eğitimine büyük önem veriyor.

Zamanının çoğunu 3. sınıfa giden ikizleriyle geçiren Sevinç, hem onların hem de diğer çocukların iyi bir eğitim alarak güzel bir gelecek kurmalarını arzuluyor.

Hasan ve Hüseyin, derslerinde başarılı olmanın yanı sıra sürekli olarak babalarına destek oluyor ve ihtiyaçlarını karşılamak için birlikte çalışıyor.

"Onları büyük emekle büyüttüm"

Yaşlılık maaşı ve hayırseverlerin yardımlarıyla geçimini sağladığını belirten Sevinç, kısıtlı imkanlarla çocuklarını büyüttüğünü söyledi.

Tek isteğinin çocuklarının iyi eğitim alması olduğunu belirten Sevinç, şöyle konuştu:

Elhamdülillah çok güzel günlerimiz oldu. 93 yaşında çocuk büyütüyorum. Her şeye rağmen güzel geçiyor. Bazen darda kaldığım oluyor ama hayırseverler yardım ediyor. 4 öğrenci okutuyorum. Üniversitede okuyan bir çocuğum var. İkizlerim 3. sınıfa gidiyor. Allah'a çok şükür onları da okula gönderiyorum. Hasan ve Hüseyin büyüdüler. Allah yardım etti ve onları büyük emekle büyüttüm. Allah onlara uzun ömürler versin.

İkizlerin ablası: "Okulda çok başarılılar"

İkizlerin ablası Cevahir Sevinç de

İkiz kardeşlerim Hasan ve Hüseyin hep bir aradalar. Birbirlerini kıskandıkları da oluyor. İkisi de okulda çok başarılılar. Onların güzel yerlere geleceklerine inanıyoruz.

dedi.

İkizlerden Hasan ise

Gün içinde sürekli beraberiz, oyun oynuyoruz. Hüseyin benim kardeşim ve aynı zamanda en sevdiğim arkadaşım. Beraber oyunlar oynuyor, etkinliklere katılıyoruz. Zamanımız çok iyi geçiyor. Birbirimizi çok seviyoruz.

diye konuştu.