2 ay önce dünyaya gelen ve doğum sırasında annesi ölen kuzuyu evine alan aile, kuzuya ‘Deniz’ adını verdi. Aile, anne sütü içemeyen kuzuyu biberon ile besledi.

Van’ın Erciş ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Alkanat Mahallesi'nde 16 yıldır hayvancılık yapan Ferit Atakul ve ailesi, annesi doğumda ölen kuzunun bakımını üstlendi.

5 çocuk babası Atakul, 2 ay önce dünyaya gelen kuzuya ‘Deniz’ adını verdi.

İNEK SÜTÜ İLE BESLEDİ

Soğuk havalarda kuzuyu eve alan aile, sobanın yanında ısıttı. Atakul, anne sütü içemeyen yavruyu inek sütü ile beslediklerini ifade etti.

“İLK 15 GÜN ÇOK ÖZEN GÖSTERDİK”

Kuzuyu günde 3 kez biberonla beslediğini anlatan Atakul, şu açıklamaları yaptı:

“Yaşaması için veteriner ile görüştük. Bize inek sütü ile besleyebileceğimizi söyledi. Her sabah kahvaltıdan önce ineğin sütünü sağıp, Deniz’e biberonla veriyoruz. İlk 15 gün çok özen gösterdik.





“EVİMİZİN NEŞE KAYNAĞI OLDU”

Evde sobanın yanında bakmaya çalıştık, şimdi çok iyi. Diğerleri ile çayıra bırakıyoruz. Küçük oğlum Recep Tayyip ve kızım Hafsasu kuzuya büyük emek veriyorlar. Onlara çok alıştı, biz de onu ailenin ferdi olarak görüyoruz. Deniz evimizin neşe kaynağı oldu.”

Van'da annesi ölen kuzuyu biberonla besliyorlar VİDEO

